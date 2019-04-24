【F1．阿塞拜彊站】法拉利首次大升級　「SF90研發的第一步」

法拉利今季首3站都要在平治後面完成比賽，亦未有什麼更新，但這一切都可能改變，因為「躍馬」車隊將會有一次大更新。 車隊主席賓諾圖指今站十分重要，但勝負關鍵仍是取決於可否好好管理車胎。

相對平治過去3站──澳洲、巴林及中國都有不斷更新，法拉利多多少少都未有什麼改變。接連失利後，這支意大利車隊已落後德國勁敵57分。

雖然仍有18站比賽，但F1賽事從來爭分奪秒，研發不會有一刻停下來。3站過後，紅色跑車在阿塞拜彊推出首個Update。

法拉利首3站失利。（Getty Images）

法拉利車隊主席賓諾圖向傳媒表示，今站意義重大。今季比賽正式上任的他說：「巴庫的升級，是SF90研發的第一步。連續3站成績不如理想，這一站是個重要時刻。」

賓諾圖又指：「我們已準備十足，不停分析之前得到的數據，看到了我們能進步的地方之餘，亦改善了戰車的動力系統及可調校性，讓車子更適應這賽道的特徵。」

賓諾圖指車隊已分析好之前的數據，盡可能加強賽車戰力。（Getty Images）

法拉利今年的直路速度極高，將可於巴庫極長直路盡情發揮。（Getty Images）

輪胎管理仍是關鍵

「事實上，巴庫有條很長的直路，令到引擎需要特別的調校，無論是內燃機也好，混能部件也好。」賓諾圖續道。今年輪胎影響了各隊表現，法拉利在澳洲未有做好讓輪胎進入工作期的工作，能否改善輪胎管理，賓諾圖認為將會是法拉利最大的挑戰：「（阿塞拜彊）賽道很平滑，代表輪胎損耗相對較低，但亦等於輪胎產生的能量相對低，所以要讓輪胎進入正確的工作溫度會是困難的工作。」

陸克萊於巴林差一點奪得冠軍，可惜戰車於末段失靈導致失冠。（Getty Images）

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