F1第1000場分站，以咸美頓奪下生涯第75勝告終。法拉利被視為今站大熱，但最後只得華迪爾上頒獎台，兩支前列車隊在戰術執行上的分野，成為今站一大對比。

上海在周日（14日）舉行了F1歷史性第1000場大獎賽，最後衛冕的咸美頓成為最後贏家。法拉利大熱倒灶，華迪爾雖以季軍完成賽事，但車隊已連續3站眼看最大競爭對手平治以「包Q」完成賽事。法拉利季前測試展示出今季極有希望，但事到如今，究竟發生什麼事？

「躍馬」雖然在上海站首節試車，跑出不錯的時間，令人認為他們可以繼巴林站後再度包辦排位賽前列。不過，他們未能在複製試站排位賽的好表現，排在平治後面起步。他們連續3站企圖用車隊指令，控制自己兩名車手—陸克萊及華迪爾—的排名。

法拉利連續3站企圖用車隊指令，控制自己兩名車手陸克萊（左）及華迪爾的排名。（Getty Images）

陸克萊在巴林站拒絕了在華迪爾後面等待兩圈，但今次在第11圈被車隊要求讓華迪爾先行時，這名摩納哥小將照做了。這個決定當時看來正確，因為華迪爾確是較快，但不久這個角色就調換，華迪爾的車後除了有一個因爲速度受制而十分沮喪的陸克萊外，更有亦步亦趨的紅牛車手韋斯達賓。

最終陸克萊忍不住在無線電對法拉利的比賽工程師就：「我正失去很多時間，不知道你們有沒有相同想法，我只想將自己看到的告訴你們。」紅牛像是聞到血腥味，讓「韋少」提早入維修站，讓他得到輪胎優勢。法拉利的應變措施，就是讓陸克萊在第20圈爬華迪爾頭。

法拉利小將陸克萊被車隊要求讓隊友華迪爾先行，其後忍不住在無線電中向車隊戰術提出質疑。（Getty Images）

理論上，法拉利應該找機會用入維修站的時機，去超越在前面不太遠的「銀箭」，但因為自亂陣腳變得進退維谷，最後陸克萊只得第5位。在巴林站壞車由冠軍變季軍，陸克萊今站後再現成熟一面，表示在與車隊作檢討後才會評論事件，但在比賽中對法拉利戰術的質疑，已證明法拉利制訂策略的人員，有必要好好檢討。

F1第1000場分站，以咸美頓（前）奪下生涯第75勝告終。（Getty Images）

平治贏得有道理

平心而論，法拉利及平治戰車實力相差不遠，平治更被F1官方評論員指是比較難控制的一台。這亦可能是他們在過去數站試車，花了大量時間作調校，所以出現時間上不及躍馬的情景。

法拉利及平治戰車實力相差不遠，但實戰下後者在比賽中的表現遠勝前者。（Getty Images）

不過，銀箭在比賽中的表現遠勝法拉利，今站更出現罕見的Double stacking，即兩台戰車齊齊入站。這做法隨時會令當時排第2的保達斯遇到危險，但禾夫決心讓車隊執行策略。雖然保達斯短暫時間跌落第3，但前面的陸克萊輪胎已舊，保達斯要重上第2不難，最後咸美頓奪得第75次分站冠軍，保達斯亦完成車隊連續3站包辦首兩位的任務。

平治在比賽中執行戰術的膽大心細，絕對值得法拉利的比賽工程師學習。

平治在比賽中執行戰術的膽大心細，絕對值得法拉利的比賽工程師學習。（Getty Images）

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