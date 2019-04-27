【我的名字．何思朗】擲面罩劍手的成長史　從火爆小子到沉穩港將

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇一樣，惟他們看不見非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港劍擊代表何思朗。 攝影：張浩維

這個名字，一定不是現役香港劍擊的頭號人物，選擇訪問他，因為這8年來，我見證他的變化——由中學時候那個於比賽「掟面罩」的小子，變成沉穩踏實的港將。

何思朗的劍擊生涯並非一帆風順，經歷高低起跌後，他在場內場外亦變得更沉穩。（張浩維攝）

今年24歲的何思朗，中學開始轉打佩劍，當時個子不高，架着一副白框眼鏡，為人帶點小聰明，在一眾小將中嶄露頭角。他16歲轉當全職運動員，2014年取得首個香港成年組賽事錦標，兩年後於無錫亞錦賽奪得首面團體獎牌，戰績穩步上揚。不過，小子在場上火氣旺盛，不時於比賽發脾氣，2017年一次本地公開賽，他大發雷霆，怒擲面罩，主裁判出示黑牌取消他的比賽資格，隨後他被禁止出戰本地及國際賽兩個月，連續兩項本地賽事未有得分，當時正值爭取亞運資格，無疑是一大打擊。結果，他的本地排名被李澤峰趕過，無緣出戰雅加達亞運。

年少時火爆成性，現時思朗在任何場合也不斷提醒自己，不要重複犯錯。（張浩維攝）

事過境遷，思朗提起黑牌事件，他說在獎金上「損失慘重」自是說笑，但經一事，長一智，錯過取得首面亞運獎牌的機會，對他而言，是沉重打擊，猶幸得多於失。「雖然錯過亞運奪牌的機會，有點失望，但在黑牌事件後，對我的劍擊生涯大有幫助。我會將比賽看待成一場遊戲，一旦落敗，必須反省自己，因為自己必定有問題，然後下次比賽再努力，加上脾氣對表現並無幫助，所以這事是不斷提醒自己。」

錯過亞運，思朗笑言在獎金比獎牌的損失更慘重。（張浩維攝）

2017年10月起停賽，兩個月的停賽期滿後，思朗更渴望證明自己。黑牌過後重新出發，2018年10月的U23亞錦賽，他力敵一眾強手，躋身個人賽4強，奪銅而回，獲得生涯首面國際賽個人獎牌。

思朗在去年的U23亞洲錦標賽中，奪得職業生涯首面個人賽獎牌。（受訪者提供圖片）

曾被判黑牌兼停賽 錯失亞運資格

訪問約在兩節練習之間的空檔，思朗穿起一身完整劍擊服，在鏡頭前「擺甫士」雖有點不習慣，但他不斷表示「影幾多張都無問題」、「影到滿意為止」。對於劍擊，思朗自言熱愛程度是100分，除了日常訓練，休息時間亦沉醉觀看其他比賽短片，鑽研技、戰術。今年佩劍世界盃波蘭站，他首度躋身正賽64強，首圈慘敗4：15；3月底的世界盃匈牙利站，他再嘗正賽滋味，更在首圈與兩屆歐洲冠軍的德國選手Max Hartung鬥得難分難解，可惜兩分僅敗，結果該名德國劍手最終奪冠。

全職運動員的生活離不開訓練，但圍繞劍擊的生活，思朗並不感到乏味。（張浩維攝）

今年是何思朗突破的一年，兩度在世界盃分站躋身正賽64強。（FIE圖片）

與世界前列劍手的距離，看似只差拘拘兩分，但他對此絕不輕視，他指與世界的距離仍然很遠，談吐間他自覺渺小，除了努力外別無他法，但同時亦帶無比的信心，希望挑戰世界列強：「世界好大，好大，不苦練的話，根本沒有辦法趕上他們，我十分希望拉近與一眾世界好手的距離。現階段在心態及技術上仍有很大的進步空間，但我深信只要穩定打入正賽，有更多機會與世界列強交手的話，繼續不斷學習，終有一天能與他們匹敵。」

雖然何思朗今年兩度躋身世界盃正賽的64強，他並不會因此而自滿，希望在未來不斷進步。（張浩維攝）

思朗坦言自己與世界水平還有一段距離，但他深信努力訓練便可趕上。（張浩維攝）

盼亞錦取佳績 有利爭取東京奧運資格

當年初轉佩劍時，思朗曾以學界冠軍為目標；十年過去，思朗以不少運動員夢寐以求的奧運舞台為目標。佩劍的奧運積分將於本月底的韓國大獎賽正式開鑼，6月在東京舉辦的亞錦賽更是至關重要。多年來，港隊男佩僅得「大師兄」林衍聰於2014年亞錦賽的個人項目奪牌，為香港男子佩劍寫下「零的突破」；何思朗則於去年的亞錦賽個人項目打入8強，創下個人最佳成績。現時世界排名63的思朗，盼望在今年亞錦再進一步，但他自知並非易事，「亞錦成績對世界排名有相當重要，去年曾入8強，今年相當希望衝擊獎牌。一旦在亞錦賽取得好成績，對爭奪奧運資格更有利，但在韓國、伊朗、日本及中國等強手林立下，殺入4強是好難、好難，所以我在這段時間必須集中訓練，盡早增強自己的實力」。

蹲下是思朗的招牌動作，因為他蹲下來的時候感到準備就緒。（張浩維攝）

奧運是大部分運動的夢想，何思朗亦不例外，將全力衝擊東京奧運。（張浩維攝）

「大師兄」林衍聰自去年亞運後養傷至今，未知他會否爭逐奧運資格。除了何思朗，一眾港將如羅浩天及陳智軒（Cyrus）等，同樣有力登上奧運列車。眾將亦敵亦友，但對私交甚篤的他們，無論結果如何，亦不影響他們的多年的「兄弟情」。「大家是隊友，也是直接競爭者，但與聰仔、阿天及Cyrus相識多年，一同出戰不同賽事，他們多年來亦相當照顧我，所以無論最終誰能出戰奧運，並不會影響我們的友誼。」

何思朗與幾位師兄情同手足，多年來一同征戰世界各地。（受訪者提供圖片）

人際甚佳受師兄照料 與恩師感情深厚

何思朗自言由初學劍擊起，已經是「好好彩」的人。在加拿大出生的他，首次出戰亞青前才知道要持特區護照才可出賽，幸好家人匆匆辦妥。不過最幸運的是，他遇到劍擊生涯的伯樂，譬如見證他入港隊後的高低起跌的匈牙利籍教練Geza，「我現在擁有的一切劍擊技術，都是Geza教導我的，我的右手亦是他給予我的。多年來，Geza在我的劍擊生涯扮演非常重要的角色，即使練習上、比賽上受到任何困難，他都會鼓勵我，使我變得更好」。還有的就是一眾師兄，特別是「大師兄」林衍聰，「聰仔是隊中的定海神針，無論在場內、場外，技術上、心理上，教曉我很多，遇到任何麻煩他也會幫忙解決」。

思朗一直視匈牙利籍教練Geza（左一）為恩師，多年來從教練身上獲益良多。（FIE圖片）

劍擊在何思朗佔有一個極其重要的位置，是他深愛的運動，亦改變他的一生。除了爭奪奧運資格，思朗期望延長劍擊生涯至40歲，「劍擊是個鬥智鬥力的運動，使我人生有更清晰的方向，不斷力爭上游。香港很少劍手戰至40歲才退役，我希望成為第一位。」雖然劍擊世界十分大，可能思朗距離他心目中的目標依然有距離，但他的劍擊生涯還有很多可能性。

何思朗盼打好基礎，然後逐步逐步向世界舞台邁進。（張浩維攝）

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