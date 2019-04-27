【劍擊】港隊佩劍戰績穩步上揚　匈牙利籍教練離任或影響奧運備戰

說起香港劍擊隊，自然想起女子重劍的江旻憓與男子花劍的張家朗，他們與隊友在國際賽屢創佳績，令劍擊運動受到大眾關注。佩劍往往是三個劍種最被忽視的項目，但佩劍的成績並不失禮。

佩劍近年戰績雖然沒有花劍及重劍突出，但佩劍隊在亞洲賽事也獲得不少獎項。男子佩劍隊在去年的雅加達亞運憑羅浩天奪得個人賽銅牌，及後在團體項目再下一城，連續兩屆奪銅而回。女子佩劍隊雖然失落亞運團體獎牌，但女將們在亞洲錦標賽中摘銅，6年內5奪亞錦賽銅牌。

佩劍「兄妹檔」林衍聰與林衍蕙是中流砥柱，林衍聰是香港首名打入奧運的男佩劍手，在2012年倫敦奧運亮相，他在2014年再登生涯高峰，先後於亞錦賽及仁川亞運的個人賽首度摘銅。胞妹林衍蕙在去年的亞洲錦標賽個人項目奪得季軍，時隔9年再為女佩摘下獎牌，並斬獲個人生涯首面成年組個人賽獎牌。

佩劍「兄妹檔」林衍聰與林衍蕙多年來為港隊勇奪不少佳績。（Facebook圖片）

羅浩天在去年勇奪雅加達亞運個人銅牌，奪得男佩史上第二面個人獎牌。（資料圖片）

林衍聰戰畢亞運後，一直養傷未有亮相任何國際賽事，未知會否再度征戰沙場。一眾後起之秀例如何思朗、任俊霖及李澤峰，已準備隨時接班。李澤峰在世界青少年劍擊錦標賽的青年組個人項目連續兩年躋身16強，何思朗在去年的23歲以下亞錦賽，除了個人賽勇奪銅牌外，亦伙拍隊友陳卓謙、沈豊泰及李曉杰於團體賽首度封王，成為新一代接班人。

李澤峰連續兩年躋身世青賽青年組的16強。（FIE圖片）

男子佩劍隊在去年的U23亞錦賽中，首度在團體賽封王，力證接班的能力。（香港劍擊總會圖片）

佩劍的奧運積分賽從本周末的劍擊大獎賽韓國站開始計分，羅浩天及林衍蕙等人將密鑼緊鼓到世界各地，為累積奧運積分而戰。不過，眾將卻面對更嚴峻的問題，匈牙利籍教練Sandor即將離任，雖然體院已招聘新教練，但對一眾備戰爭取奧運資格的運動員而言，必定有影響。

港隊一眾成員歡送教練Sandor。（Facebook圖片）

何思朗在內等佩劍隊成員，一同赴韓國首爾出戰首站的奧運積分賽。（FIE圖片）

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