【劍擊】林衍蕙時隔兩年再躋正賽　何思朗力戰世界第8兩分憾負

今周劍擊世界盃除有重劍的成都分站，另一端的歐洲亦有佩劍賽事。香港男、女子佩劍隊分途出擊，女隊林衍蕙時隔兩年再度打入世界盃64強，可惜不敵波蘭選手。男子佩劍的何思朗同樣躋身正賽，與世界排名第8的德國劍手力戰，終以2分惜敗。

女子佩劍隊遠赴比利時安特衛普內的聖尼古拉（Sint-Niklaas），有林衍蕙、歐倩瑩及朱詠翹出戰。男子佩劍「大師兄」林衍聰的胞妹林衍蕙，在今站外圍賽表現突出，小組僅負一場，其後於淘汰賽先後擊敗韓國及比利時選手，躋身正賽圈。隊友歐倩瑩及朱詠翹則無緣正賽。

林衍聰的妹妹林衍蕙，在今站賽事表現突出，時隔兩年再度打入世界盃正賽圈。（資料圖片）

林衍蕙在正賽64強迎戰波蘭劍手，該名香港排名第2的劍手首節大幅落後1：8，她在第二節奮戰亦未能收復失地，結果以10：15落敗。人稱「聰妹」的林衍蕙，繼2017年3月的揚州站世界站後再入正賽，但她對64強出局頗為失望：「這是打入32強的大好機會，可惜未有好好把握。我在外圍賽發揮不俗，但正賽首圈開局一般，太多想法，導致落後7分，在中段休息後才急起直追；我在第二節找到取分的打法，但仍然落敗。今仗是我再進一步的好機會，惟未能把握，所以頗為失望。」

林衍蕙（左）在外圍賽淘汰韓國及比利時主場劍手，躋身正賽64強。（FIE圖片）

猶幸聰妹最近狀態不俗，盼於下月的韓國大獎賽前好好調整心態，努力爭取奧運積分，「近期比賽狀態不俗，希望一直維持下去，因為奧運積分賽在下月的韓國大獎賽開始累積。我仍有進步空間，但近期比賽亦能發揮水準，所以盼望在下月前調整心態，好好準備。」

林衍蕙（左）在正賽首圈戰波蘭劍手，在首節落後7分，在第二節未能收復失地。（FIE圖片）

男子佩劍隊方面，眾將於匈牙利布達佩斯出戰世界盃，羅浩天、陳智軒及何思朗等9名港將中，何思朗脫穎而出躋身正賽，羅浩天與沈豊泰亦晉級外圍賽最後一輪的淘汰賽，與正賽僅一步之遙。

何思朗繼上月在世界盃波蘭站打入正賽後，今站再度殺入64強，並與世界第8位的德國劍手打得難分難解。（資料圖片）

何思朗繼今年2月的世界盃波蘭站後再入正賽圈，今站硬撼世界排名第8的德國選手Max Hartung。面對兩屆歐錦賽金牌得主，何思朗不落下風，休息時僅以2分落後。23歲的何思朗第二節收復失地，一度反超前對手1分，惜最終力戰而敗，以13：15告負。

另一位港將陳智軒（左）亦有出戰，惟在外圍賽不敵德國選手，無緣正賽圈。（FIE圖片）

今季兩度打入世界盃正賽，何思朗直言感覺與世界列強好手的距離拉近不少，但各方面仍需改進：「今站再度打入64強，我感到與其他好手的距離有所收窄，但我在技術及心態方面仍要改善，希望下次比賽更進一步。」談到64強以2分落敗，思朗大感可惜之餘，也承認對方的經驗及技術佔優，「畢竟對手是兩屆歐錦賽的個人賽冠軍，技術及經驗在我之上，他可以把握我的失誤而取分，在如此緊湊的賽事中落敗亦實在可惜。我希望在未來的比賽中，首先保持這個水平，穩定地打入正賽圈，然後再找機會突破自己」。