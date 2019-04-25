【英超】堅尼借鏡哥迪奧拿高普　勸曼聯簽入4守將根治問題

曼聯在打吡戰主場以0︰2負曼城，全場只有一次攻門中框，爭四出現危機。前曼聯隊長堅尼（Roy Keane）賽後強烈批評曼聯，亦點出球隊需要4個收購。

曼聯今季35場英超失50球，堅尼在Sky Sports節目中，認為先要解決防守問題︰「曼聯需要兩個中堅及兩名閘位球員，就是4個正選。防守方面，我不認為梳爾達到水平，楊格原本不是踢閘，即使我知道他踢了這位置幾年。」他又表示除非擁有一個好門將及4個好後衛，否則一切很難達成。堅尼認為先要有好的防守，便可以輕易把球運到中場，也可以爭標及與頂級球隊競爭。

梳爾單對單未能看管貝拿度施華，被對手射近柱。（路透社）

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域陀連迪路夫、菲爾鍾斯、基斯史摩寧、達洛治、勞基梳爾等，都不是堅尼的心水，他引用曼城及利物浦為例子︰「我堅持這論點多年，大家都說曼聯需要中場及進攻球員，但我認為先要簽後衛。哥迪奧拿是頂級教練，他很有先見之明，第一季在曼城未能成功後，他要求買後衛。高普今季簽入中堅及門將，蘇斯克查也需要。」榜首的曼城今季35場失22球，利物浦在雲迪積克領導下，更僅失20球為英超防守力最強球隊。

英超爭標最後3場，利物浦及曼城餘下賽程（按圖放大）

堅尼呼籲舊隊友蘇斯克查，先要解決防守問題。（資料圖片）

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