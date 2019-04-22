【01球評】曼聯恥辱大敗　蘇斯克查夢醒時份還是涅槃重生的開端？

2018年12月16日，摩連奴帶領曼聯作客利物浦1：3敗陣。比數上沒有太特別，但6：36的攻門數字和輸少當贏的保守踢法被視為奇恥大辱。不足48小時後，摩連奴被炒。周日紅魔鬼作客不敵愛華頓，攻門數字7： 15，比數0：4。不少球迷心想：易帥4個月過後，結果還不是一樣？ 當然一場比賽或許不算什麼，更大的比數曼聯也輸過，但對手是人腳和班費差幾個檔次的愛華頓，而且一班落場球員的精神面貌，絕對較不敵利物浦那一仗更差。 摩帥離隊4個月後的今天，曼聯依然緊守英超第六，蘇斯克查曾帶來的刺激和希望，是否已美夢幻滅？

探討曼聯的議題之前，先說說冠軍球隊的三大先訣條件：表現穩定、鬥志頑強、心理質素上乘。

上屆以破紀錄100分奪冠的曼城，完全做到這幾點。今季他們在聖誕快車期連場失分，穩定方面不及去季，但整季表現也維持極高水平；防線升級、球員留放加強了的利物浦，加上有幸運之神眷顧，才有機會跟曼城爭一日長短。

那麼，曼聯呢？

0：4！蘇斯克查在愛華頓主場葛迪遜公園球場，吃下帶領曼聯以來最大敗仗。（Getty Images）

歐聯16強作客3：1擊敗PSG奇蹟出線，是蘇斯克查和曼聯今季的最美好時刻。（Getty Images）

1. 蘇斯克查是合適人選嗎？

昔日英國有個說法：英格蘭國家隊領隊是全世界第二最艱難的工作（第一位是英國首相）。曼聯傳奇領隊費格遜爵士（Sir Alex Ferguson）正式退休後，這個位置也許應該變成曼聯領隊了。

莫耶斯、雲高爾、摩連奴三名風格各異的主帥，全部敗走奧脫福。蘇斯克查出任看守領隊後，球隊19戰14勝，一度為球迷帶來希望，誰料當挪威人「夢想成真」正式當上曼聯領隊後只得2勝6負，即使歐聯被巴塞「雙殺」可以預期，被狼隊在足總盃和聯賽「雙殺」實在難以收貨。

到底這是蘇斯克查面對現實的「夢醒時份」，還是重建王朝期間必須經歷的一段「陣痛」？

蘇斯克查可以一如恩師費格遜一樣，在曼聯取得成功嗎？（Getty Images）

當然他的執教履歷只有莫迪和卡迪夫城，難作有意思的參考。他較三位前領隊，或市面上其他一流名帥的最大不同，在於他擁有紅魔鬼的DNA：注重進攻、永不言敗、熟悉曼聯風格。蘇斯克查2008至2011年期間，曾執教曼聯預備組3年，他對普巴熟悉不過，加上他的名宿光環，普巴在內一班球員對他仍有一份尊敬。

以樂觀角度考慮，反正曼聯已陷入「死馬當活馬醫」的境地，放手讓蘇斯克查一博，重建昔日王朝的值博率應較盲目再找其他名帥為高。

近日輸給巴塞和愛華頓（圖）的敗仗，普巴再次「打回原形」毫無表現。（Getty Images）

2. 成也普巴 敗也普巴？

保羅普巴的質素毋庸置疑，卻沒有多少領隊擁有懂得使用他的「說明書」。摩連奴沒有，蘇斯克查似乎有，然而近日這位中場大將的表現再次「打回原形」。他還會是曼聯的未來嗎？

普巴的最大問題，是專注力不足。他可以在一場比賽靈氣盡現，交出漂亮助攻和入球；同一場比賽，他也可以一時夢遊球場，把控球權拱手讓予對手。摩連奴曾點評過，此子在2018世界盃表現優秀，全因他可以在一個接近完全封閉的環境下，專注踢好足球。離開世界盃陣營，面對全世界的誘惑，社交媒體、打機、夜蒲與足球之間，如何取得平衡？

蘇斯克查多年前已在曼聯預備組跟普巴共事，他對這位星級中場還有多少耐性？（Getty Images）

摩連奴離隊後，普巴一度踢出加盟曼聯後的最高水準，很有向對方示威的味道。失去這個「動力」之後，如何繼續推動普巴，相當考驗蘇斯克查的功力。

正如足球界名言：「沒有任何一個球員較球隊重要」，與其花大量心力處理他一人，將有離心的普巴高價售予皇馬，再重組中場，也未嘗不可。一切視乎領隊蘇斯克查對他的看法與選擇，只是兩者也不會是容易的決定。

摩連奴曾帶領曼聯贏得歐霸冠軍。（資料圖片）

3. 重拾輝煌還要等多久？

曼聯對上一次贏得英超聯賽冠軍，是費Sir最後一季帶隊的2012/13球季。由他的蘇格蘭同鄉莫耶斯接任，顯然是希望延續老帥王朝。莫帥失敗後，戰術大師雲高爾上場，相信是希望為紅魔鬼注入新風格，可惜一樣未能成功。再找戰術風格跟曼聯主攻傳統大相逕庭的摩連奴接任時，「止血」的味道相當明顯。

三位主帥沒有問題，問題在於曼聯聘用他們時，似乎沒有為球隊的長遠未來，作出良好規劃，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，與曾虛度廿多年光陰的利物浦沒有兩樣。

從蘇斯克查上任後的言論，可看到他意識到問題所在。高普花上四年時間，一步步將紅軍改進為爭標份子。蘇斯克查日前也明言：別妄想曼聯可在一夜之間重拾輝煌。他表示今夏會有新球員加盟，但不會是傳媒盛傳的大換血。他的說法是，「今夏會有新球員，但不會是六個那麼多。」他相信循序漸進令球隊復蘇，那是需要「數個轉會窗」的時間。

這一刻曼聯球迷還要等待多久？（Getty Images）

相對當年的高普，更令蘇斯克查棘手的是，陣中已有山齊士、費特、盧卡古等多位「高薪低效能」的球員。根據歐洲足協今年初發放的2017財政年度數據，曼聯的年總薪酬高達2.7億英鎊，在英超僅次曼城。他沒有太多薪酬空間購入巨星級球員，當前急務是先要令旗下球員踢出本身應有水準，然後逐漸增添他需要的球員。

問題是，一切也需要時間。曼聯能否像昔日對待費Sir一樣，給予蘇斯克查足夠時間實行他心目中的重建曼聯計劃？

那將會是對球會、球員以至球迷耐性的一大考驗。

近日曼聯連表現穩健的門將迪基亞也偶然失準。（Getty Images）

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