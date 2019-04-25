【英超】哥迪奧拿籲球員不能鬆懈　曼聯攻力疲弱連續3仗零入球

曼城憑下半場兩個入球，擊敗主場的曼聯，並以1分力壓利物浦重登榜首。曼城在英超爭標的形勢佔優，餘下3場全勝便可成功衛冕，但主帥哥迪奧拿希望球員專心賽事，不要因優勢而輕敵。

曼城憑貝拿度施華及利萊辛尼下半場的入球，在「曼市打吡」兩球淨勝曼聯，在英超11連勝，勢不可擋。曼城在今季10場戰其餘5隊「Big 6」球隊，取得8勝1和1負的佳績，主帥哥迪奧拿作客奧脫福的戰績同樣彪炳，他帶領曼城3季聯賽征戰奧脫福不嘗一敗，成為首名領隊作客曼聯取得3連勝。

曼城在今季10場迎戰「Big 6」賽事，取得8勝1和1負的佳績。（路透社）

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曼城如今重返聯賽首位，在剩下的3場聯賽，只要悉數擊敗般尼﹑李斯特城及白禮頓，便可衛。取回主導權的曼城，主帥哥迪奧拿直言球隊仍然未奪冠軍，並希望球員專心一致在餘下賽事，「雖然我們1分領先利物浦，但我們依然未奪冠，所以並不能在此刻鬆懈。我告訴球員在戰畢今仗後，盡量避開一切媒體報道，為了周日戰般尼的聯賽好好休息。」

曼城重返領先位置，哥迪奧拿指球員不能在餘下賽事鬆懈。（路透社）

相反，曼聯在聯賽兩連敗，只能繼續排聯賽第6位，距離第4位的車路士3分。曼聯的頹勢未止，在各大賽事3連敗外，近9場聯賽錄得2勝7負，大大影響紅魔爭取歐聯資格的形勢。

曼聯的進攻能力同樣為人詬病，在近3仗未有進帳並失9球。紅魔上仗對愛華頓全場僅得1個中目標射門，雖然今仗上半場不乏攻勢，但全場12次攻門中，同樣只得1個中目標攻門，連續3仗0入球。

曼聯的攻力疲弱，連續兩場只得一個中目標攻門，以及連續3仗0入球。（路透社）

主帥蘇斯克查在「坐正」後，戰績大幅下滑，在各大賽事取得2勝5負。該名挪威籍主帥表示被一支出色的球隊擊敗，亦指並不能太短視，單純留意戰績，亦要找出那些球員有助球隊長期發展：「今仗不少球員亦相當積極，展出爭勝的決心，但我希望他們在每一仗亦以相同的心態作賽，而我在尋找那些球員願意為球隊犧牲，助球隊繼續成長。我並不能著眼於短期內的成績，我需要確保在來季季初備戰，每位球員也以正面的心態準備賽季，這是我的職責。」

英超爭標最後直路︰曼城及利物浦餘下賽程（按圖放大）

曼聯在近9場聯賽僅取兩勝，蘇斯克查指球隊需要顧慮長期發展。（路透社）

蘇斯克查在賽後坦言，今仗被一支較佳的球隊擊敗。（路透社）

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