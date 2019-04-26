【羽毛球】戴資穎登台灣課本封面　目標是「讓台灣被世界看見」

台灣羽毛球球后戴資穎未有出戰亞洲錦標賽，但她的人氣在當地不減。南一書局出版的健康與體育課本，封面正是女單世界排名第一的戴資穎，令不少球迷都揚言要搶購。

戴資穎早前連取馬來西亞及新加坡女單錦標，加上近年成績穩定，早就登上不少廣告。近日她的FB專頁管理員上載兩張圖片，寫上「自律是所有運動員都應該學會的課題嗎？」，重點是戴資穎在封面上。南一書局出版的國一健康與體育課本，內文講到如何自律，也介紹了戴資穎成功之道，其中「小戴」更有金句「我的目標不是只要在台灣到前一前二，而是想要在國際上讓台灣被世界看見」。

戴資穎在台灣人氣高企，更登上教科書封面。（網上圖片）

戴資穎打羽毛球除了爭取佳績，還希望「讓台灣被世界看見」。（資料圖片／Getty Images）

網民在帖子上留言，稱戴資穎就是最佳的典範，也有不少人希望搶購課本。中央社找到戴資穎父親戴楠凱，他表示「條條大路通羅馬，無論你在任何領域，只要努力都有成功的機會」。他又證實圖片是2017年全英賽時所拍下的，當屆戴資穎封后。

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