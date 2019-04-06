【羽毛球．大馬賽】中台一姐大戰戴資穎挫陳雨菲　率先闖決賽

馬來西亞羽毛球公開賽，女單4強上演中台大戰，也是世界排名頭兩位的正面交鋒，由中華台北的「一姐」戴資穎對中國的陳雨菲。戴資穎花了34分鐘，直落兩局以21：14及21：19淘汰對手，晉身決賽。

在當地時間今日中午的大馬羽毛球公開賽，率先上演女單4強大戰，由中華台北的戴資穎對中國的陳雨菲。24歲的戴資穎世界排名第1，晉級路上未失一局，淘汰過香港的鄧旋及兩名泰國選手。至於21歲的陳雨菲世界排第2，在今屆賽事先贏韓悅及陳曉欣，在8強再挫韓國名將成池鉉。

陳雨菲在大馬公開賽4強直落兩局輸波。（視覺中國/資料圖片）

首局交鋒，初段勢均力敵，雖然戴資穎一度領先11：8，但陳雨菲連追3分至11平手。不過，就在兩人打成12平後，形勢大變，戴資穎勇不可擋，趁對手失誤多，一口氣連取6分，拉開到18：12，最後她以21：14輕取首局。

戴資穎首局先贏21：14。（視覺中國/資料圖片）

戴資穎及陳雨菲是老對手，過去12次交手，由2017年的大馬公開賽到2018年的法國公開賽，戴資穎曾連贏陳雨菲11次，直至上月的全英賽，陳雨菲才首次擊敗戴資穎。

陳雨菲（右）唯一一次贏戴資穎在今年的全英賽。（視覺中國/資料圖片）

第2局的形勢亦以戴資穎佔優，大部分時間領先，曾一度拉開至15：10，但陳雨菲頑強搶分，一度反超前18：17。在最後幾分的拉鋸，戴資穎比較穩定，最後陳雨菲挑後場時落網；戴資穎以21：19勝出，總共用了34分鐘，以直落兩局淘汰陳雨菲，率先晉身決賽，並取得對陳雨菲的第12次勝利。

戴資穎會在明日的決賽鬥日本的山口茜，山口茜在今日另一場4強以21：15及22：20擊敗同胞奧原希望。

戴資穎第12次擊敗陳雨菲。（視覺中國/資料圖片）

戴資穎對陳雨菲比賽片段：

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