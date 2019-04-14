【羽毛球】戴資穎40分鐘挫奧原希望　連贏馬來西亞新加坡兩站

新加坡羽毛球公開賽，女單中華台北的戴資穎繼四強激戰挫山口茜後，在決賽再以直落兩局擊敗另一日本好手奧原希望，連贏兩站賽事。

這場女單一號種子對二號種子對決，戰情沒有想像中緊張。初段戴資穎以快節奏及連環扣殺領前，奧原希望挑戰成功追至7︰9後戴資穎連取3分以為控制大局，卻因失誤增加被追至13︰13平手。相持到局尾時戴資穎挑戰得手，首局以21︰19僅勝。

次局戴資穎加強進攻領前9︰5，之後奧原希望改變打法，令她判斷落點出現落差，轉場前追至10︰11。換邊後奧原希望體力下降，發球出界後接連失分，戴資穎再贏一局21︰15，花40分鐘封后。

戴資穎40分鐘便解決奧原希望，連贏兩站 。（新華社）

戴資穎今年參加4項國際賽事，當中在最近3次包括全英賽、馬來西亞賽及今次新加坡賽都晉身女單決賽，連贏兩站賽事，亦是她繼2017年後再於新加坡封后。至於奧原希望在德國賽、全英賽及馬來西亞賽都在4強止步，今年首次力爭冠軍飲恨。

奧原希望在女單決賽未能打出水準。（新華社）

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