【英冠】諾域治時隔三季重返英超　教練︰英冠世上最難踢！

英冠首支升班隊伍鎖定，諾域治（Norwich）今晨主場以2︰1擊敗布力般，闊別2季後重返英超。

英冠的諾域治主場憑史迪派文及馬里奧維蘭斯早段入球，以2︰1擊敗布力般，以9分領前列斯聯，自2015/16球季降班後，征戰英冠3季終於重返英超。次席的錫菲聯同日贏波，6分領前少踢一場的列斯聯，兼有13個得失球優勢，已極之接近升班。諾域治之前兩季於英冠只得第8及14，今季在德國教頭法加（Daniel Farke）執教下45戰入91球，攻力稱霸英冠。金錢足球未必可以套用到諾域治身上，他們今季沒有貴價收購，總支出只有不足500萬鎊。他們把麥迪臣（2250萬鎊）及祖殊梅菲（1026萬鎊）賣到李斯特城及卡迪夫城，反而在今季轉會賺了2800萬鎊以上。

諾域治有限資源下，時隔3季重返英超。（路透社）

諾域治升班功臣不乏熟悉面孔（按圖放大逐個睇）

+ 9 + 8 + 7

教練法加曾任教多蒙特二隊，至2017年首次出國執教諾域治，3月時與球會續約至2022，他認為金錢不是一切︰「這是快樂及自豪的一刻，對我而言英冠是史上最難踢的聯賽，每場都很接近，球隊在巨大財理壓力下只能出售好球員，因此收購方面要做得好。」芬蘭前鋒迪姆普基今季自由身來投，以41戰入28球和9次助攻為隊中最大功臣，29歲的他早前成為今季英冠最佳球員，另外阿根廷的貝安迪亞入8球交出12球助攻、門將告魯爾由白禮頓免費轉會，都是成功的骨幹。

諾域治由德國低價收購多名球員，加上部份自由身加盟，是球隊升班原因之一。（路透社）

英超前列餘下賽程（按圖放大）

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