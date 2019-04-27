【英超】熱刺一球不敵韋斯咸　錯失機會鞏固聯賽第三位

熱刺今輪英超聯賽主場迎戰韋斯咸，可惜在新主場首度失利，韋斯咸的安東尼奧一箭定江山，令熱刺在今季最後一場的「倫敦打吡」告負，亦使熱刺錯過鞏固聯賽第3位的機會。

熱刺新主場落成後，4仗主場賽事悉數報捷，一球未失。球隊今仗再度主場出擊迎戰韋斯咸，當然希望在主場再下一城，鞏固球隊第3位的優勢。熱刺主帥普捷天奴今仗繼續以孫興慜伙拍盧卡斯莫拉及艾歷臣攻堅，隊長洛里斯復任正選，把守熱刺最後一關。

熱刺於開賽11分鐘，終於組織到一次有威脅的埋門，迪利阿里直線傳送予孫興慜，殺入禁區後左腳射近柱，惟被法比安斯基化險為夷。作客的韋斯咸亦非捱打，韋斯咸一次反擊，菲臘安達臣在左路推進入禁區，但他未察覺在中路走位的隊友，決定自己起腳，惟射門軟弱無力，並未考驗到洛里斯。

孫興慜在上半場早段在禁區內施射，可惜未能先開紀錄。（路透社）

熱刺在上半場中段逐漸主導戰局，盧卡斯莫拉的射門柱邊出界；上半場後段，韋斯咸守衛在禁區內解圍，省中孫興慜並反彈予艾歷臣，近門一射可惜同樣未能破門。菲臘安達臣在完半場前一記遠射製造險象，省中熱刺守衛稍微改變方向，幸洛里斯回身亦能把皮球沒收，兩軍在上半場互無紀錄。

韋斯咸的菲臘安達臣左路策動快攻，可惜埋門一腳軟弱無力。（路透社）

易邊後，作客的韋斯咸卻比熱刺製造更多攻勢，阿拿奧杜域及菲臘安達臣亦有埋門，終於在67分鐘打破僵局，阿拿奧杜域右路傳中，熱刺守衛跳頂不果，安東尼奧心口一照加腳勁射破網，熱刺在新主場首度失守。

洛里斯在熱刺新主場首度失守，更取得首場敗仗。（路透社）

普捷天奴其後換入雲遜贊臣，伙拍早前入替的洛蘭迪加強攻力，但主隊未能隨即扳平。熱刺在比賽末段中場「斷纜」，被伊沙迪奧普長驅直進，力推超過半場至禁區頂起腳，但被洛里斯撲出。熱刺在完場前最後一擊，科夫右路突破後傳中，雲遜贊臣尾柱頭槌攻門，惜被法比安巴貝拿在白界線前解圍，為韋斯咸保住一球勝果。

熱刺在新主場首度落敗，全失3分，但仍以70分列第3位，未能拉開與車路士的距離，使歐聯資格席位再度有懸念。韋斯咸則以46分列11位。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁