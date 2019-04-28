【倫敦馬拉松】傑祖基歷代第二快輕鬆封王　法拉連車尾燈都見不到

2019倫敦馬拉松，奧運四金得主法拉（Mo Farah）未能為英國主場觀眾送上驚喜，世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）由頭帶到尾，以2小時2分37秒輕鬆打破自己保持的倫馬紀錄，這還是馬拉松歷代第二最快時間。 法拉較他遲3分鐘衝線只得第五名，他對成績表示失望，但揚言絕不放棄：「我一定會再回來（挑戰）的！」

四萬名跑手在一片灰濛中起步，今年負責在起跑鳴槍的由英女王換上英國網球天王梅利（Andy Murray）。

男子組賽事肯尼亞跑手傑祖基一起步已帶前，三位埃塞俄比亞跑手和身穿搶眼橙色小背心的法拉緊隨其後，頭半程法拉跟在「主車群」後段，然而半路開始法拉由最初落後一秒、兩秒，到10秒、20秒、30秒、40秒，漸漸被四人拉開距離，35公里處落後傑祖基47秒，個人最佳時間（PB）只有2小時5分11秒的他，顯然跟不上2小時03分的全馬步速。

40公里，全程跑得相當「舒服」的傑祖基再次發力，放甩身後兩名埃塞俄比亞跑手。他愈跑愈快，雖然未能突破去年他在柏林馬拉松做出的2小時1分39秒新世界紀錄，但以2小時2分37秒衝線，絕對是驚喜。2016年他蟬聯倫馬時做出的2小時3分05秒刷新賽事紀錄，今次他跑快28秒再創新紀錄，亦是馬拉松正式比賽歷來第二最快時間。得到第二名的埃塞俄比亞跑手Mosinet Geremew也跑出2小時2分55秒，同樣較舊賽事紀錄快。

倫敦馬拉松：世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）由頭帶到尾，以2小時2分37秒輕鬆打破自己保持的倫馬紀錄第四度封王。（路透社）

倫敦馬拉松：法拉連續兩年倫馬不敵傑祖基，只以令人失望的第五名衝線。（路透社）

法拉：不會就此放棄

中段已被放甩，配速員（Pacer）也離隊後的法拉，後半程只能單打獨鬥，他以2小時5分39秒第五名完賽，其實時間已較他去年取得第三名的2小時6分21秒成績更快，惟仍未及芝加哥馬拉松的2小時5分11秒PB。

「起步時我感覺很好，中段也很好，但當配速員在20里離開後，他們跟我拉開了距離。這距離很難追近，坦白說由那裏開始感到不妥，不過繼續強撐下去而已。」

面對毫無疑問將會成為馬拉松史上最佳跑手的傑祖基，昔日橫掃中長距離的法拉也要俯首稱臣。「他是一位非常特別的運動員，並且非常謙虛。他把馬拉松提升至另一層次，Eliud跑出那種時間，為我們將來的可能性開啟另一頁。」從被人追趕的目標，到一直要追趕別人的「新習慣」，法拉承認心理狀況截然不同，好處是壓力不再在他身上。

他直言對成績感失望，「很多謝大家的支持，對不起我讓你們失望了，但請放心，我絕對不會放棄！」

+ 7 + 6 + 5

第四次贏得倫馬冠軍，寫下歷史新一頁的傑祖基賽後表示，「很開心可以在倫敦的街道第四度勝出，創造歷史。倫敦觀眾的精神推動着我，由第一公里到最後路段，每一個人也在呼叫，我為衝線感到高興。」

對於下一個目標是世界紀錄還是大賽冠軍，冷靜低調的他說得淡然，「跟往日一樣，我不會去追兩隻兔子，我只追一隻而那是倫馬。我成功捉到了，在此之後會再跟我的團隊商討下一步。」

肯尼亞女跑手高斯姬（Brigid Kosgei）以歷來後半程最快時間贏得倫馬冠軍，時間是2小時18分20秒。（美聯社）

女子組創後半程最快時間

男子組賽事毫無懸念，女子組則有驚喜。頭半程各跑手步速甚慢，意外由澳洲42歲跑手戴化（Sinead Diver）領先，應屆芝加哥馬拉松冠軍兼上屆倫馬亞軍高斯姬（Brigid Kosgei）中段發力，以歷來後半程最快時間為這位肯尼亞選手帶來首個倫馬冠軍，時間是2小時18分20秒，較她去年在芝馬的PB快5秒。

英國女跑手Hayley Carruthers臨衝線前一刻倒地，她艱難地自行爬過終點後隨即暈倒，要由工作人員抬離現場診治。（美聯社）

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