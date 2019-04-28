【F1．阿塞拜彊站】保達斯奪冠　平治連續4站包辦首兩名

平治今屆F1走勢凌厲，在阿塞拜彊站正賽又一次包辦冠、亞軍，開季連續4站都成功「包Q」。 法拉利依然無法撼動勁敵平治的地位，華迪爾得到第3，排位賽炒車的陸克萊最後追到第5，取得最快圈速多取1分得到安慰獎。

今站一起步兩台平治展開激鬥，咸美頓起步比排頭位出發的保達斯好，但後者首4個彎角都好好守住位置，並開始拉開一點距離。因排位賽炒車只能排第9出發的陸克萊，起步不佳跌落第10，但以一條黃胎捱了一大段賽程，更一度上了第一位，不過這是法拉利為了牽制平治雙雄的戰略。

平治兩台戰車起步一度展開激鬥。（路透社）

陸克萊最後得第5及最快圈速。（路透社）

可是，第3位的華迪爾從未試過可以拉近與平治之間的距離，陸克萊亦未能作太多牽制，最終該名摩納哥車手入Pit後，形勢未有任何改變。陸克萊在第48圈第2度入維修站，最終做出最快圈速，取得額外分數，為自己及車隊賺得11分。

華迪爾指未能好好使用輪胎成影響了表現。（路透社）

+ 18 + 17 + 16

華迪爾：戰車未能給我信心

最終保達斯、咸美頓取得冠、亞軍，華迪爾則奪得季軍。今站被視為法拉利翻身良機，車隊亦帶來更新，就是為了急起直追。可是再一次失敗，華迪爾賽後亦難掩沮喪：「我一直都未能找到車胎的找地力，戰車未能給我信心或任何感覺。」他又指要防住第4位的紅牛車手韋斯達賓，「幸好末段在黃胎發揮出速度，但面前仍有大量工作」。

保達斯則說：「雖然在前列沒發生什麼事，但這一場比賽十分艱辛。我不能有任何失誤，很高興能見到格仔旗。我很自豪能成為車隊其中一員，現時的成就太美妙。」

平治連續4站包辦冠亞軍。（路透社）

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