【歐聯】熱刺4強首回合失利　普捷天奴承認上半場排錯陣

熱刺在歐聯4強首回合主場不敵阿積士0：1，主帥普捷天奴表示球隊發揮未如理想，尤其是上半場，他更加承認排出5後衛的陣式是錯誤。熱刺中場基斯甸艾歷臣更表示頭20分鐘，他們就像觀眾般看住阿積士踢波。

在英國時間昨晚（4月30日）的歐聯4強首回合，在哈利卡尼及孫興慜缺陣下，排出5-3-2陣式的熱刺入局較慢，初段陷於劣勢，更在15分鐘就被阿積士的雲迪碧克破門，落後0：1。雖然熱刺換邊後表現有改善，但未能入波，全場以0：1落敗。

迪利阿里今場擔任正選，未能幫助球隊取得入球。（路透社）

熱刺主場落敗，球員賽後一臉失落。（路透社）

熱刺領隊普捷天奴賽後表示球隊慢熱，他說：「在上半場，我們開局並不好。阿積士充滿活力，令我們非常難踢，我們就好像沒有生氣。在失波後25到30分鐘左右，我們開始找到狀態，穆沙施素高為我們提供活力。」在39分鐘，熱刺中堅維頓漢受傷離場，由中場施素高入替，熱刺由5後衛變成4後衛。

普捷天奴說：「我們踢不出想要的活力，失球對我們的打擊是痛苦的。我們在上半場頭半小時的表現十分掙扎。我們在下半場有改善，踢出了我們想做到的緊迫，迫到他們更後。下半場的表現令我們覺得次回合有希望。」

普捷天奴承認排出5後衛是個錯誤。（路透社）

既然普捷天奴提到施素高的入替是改善形勢轉捩點，那麼正選踢5後衛是否排錯陣呢？這名阿根廷籍主帥坦言：「我承認這個陣式是錯誤，但我們的選擇不多。不過，你難以預料排其他陣式之後的結果。我們在不在狀態之下失了一球，應對這場比賽的方式並不理想。我是球隊的領隊，所以我會負責。」

熱刺中場基斯甸艾歷臣亦不滿意球隊表現，他說：「我們在水準以下，踢不出最佳水平。在頭20分鐘，我們都是觀眾（ball-watchers），看住對手踢波。是我們令到對手踢得好。當然，他們是一支優秀的隊伍，但是我們『幫助』他們踢得更好，令他們覺得一切盡在掌握。這是我們的錯誤。」

基斯甸艾歷臣認為球隊上半場表現很差。（路透社）

談到陣式上的問題，艾歷臣認為踢法比陣式重要，他說：「陣式並不重要！換人之後，我們改變了踢法，以不同的方法去壓迫，踢得更簡單直接。不過，我們仍然離應有水平有段距離。」這名丹麥中場認為下半場熱刺表現有改善，但把握力欠奉。

講到次回合的勝算，普捷天奴則說：「一定會很難踢，但仍充滿懸念。我們會好好準備次回合，盡力去取勝。這是一場對我們十分艱鉅的比賽，其實對阿積士也是。」次回合在下周三上演，改由阿積士主場。

維頓漢上半場倒地，最後要退下火線。（路透社）

另外，維頓漢頭部受傷離場。普捷天奴表示當時是隊醫決定換走維頓漢，他說：「我沒有參與的，這是隊醫的決定。這十分重要，我們有規矩的，我們的隊醫團隊也是按照規章行事。」被問到維頓漢賽後的情況，普捷天奴則感到樂觀，他說：「他很好，可以自行離開球場，都鬆口氣。我希望這不是嚴重受傷。」

普捷天奴表示這次換人令形勢好轉，他指穆沙施素高為球隊帶來活力。（路透社）

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