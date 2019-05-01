【歐聯】巴塞對利物浦古天奴蘇亞雷斯倒戈　引爆紅軍「名宿」爭辯

歐聯四強巴塞隆拿對利物浦，魯營球場陣中有兩個紅軍熟悉不過的名字：古天奴、蘇亞雷斯。 毫無疑問，兩名南美球員在利物浦期間發光發亮，肯定是球隊史上最優秀球員之一。然而球迷近日因為一個問題爭拗不斷：他們算是利物浦名宿嗎？

蘇亞雷斯的天使與魔鬼

2011年1月，「王子」費蘭度托利斯要求轉會前數小時，利物浦以2280萬英鎊從阿積士購入蘇亞雷斯。「阿蘇」當時已是歐洲備受注目的新晉射手，但要填補托利斯的空缺，難度相當高。

球迷很快便由最初的半信半疑，變成膜拜這位最新紅軍寵兒。時間證明他的射術不下托利斯，而且每一球也搏到盡、一顆永不放棄的鬥心，為球迷來帶來不少美好回憶。2011年1月到2014年7月，短短3個半球季133場比賽攻入82球，尤其是2013/14幾乎為利物浦帶來首個英超冠軍的31個聯賽入球，讓他被公認為紅軍史上最高水平球員。

蘇亞雷斯和古天奴均是利物浦歷來最佳球員之一，但能否進入名宿殿堂惹來球迷爭論。（資料圖片：Getty Images）

2014世界盃分組賽烏拉圭對意大利，蘇亞雷斯大力咬向基亞連尼肩膊。（資料圖片：Getty Images）

可是球迷也不會忘記，2013年夏天，阿仙奴以4000萬零一英鎊觸動阿蘇的贖身條款，當利物浦拒絕履行合約條約時，他埋怨球會違反「如無歐聯，便放他走」的承諾。隊長謝拉特以一句：「阿仙奴配不上你（You're too good for Arsenal）」，成功說服他多留一季，阿蘇亦以更上一層樓的表現，一年後的暑假博得巴塞以7500萬英鎊收購他。

他的離開看來無可避免，但2013年季尾在英超和2014年世界盃分別兩度咬對手遭停賽，被指是阿蘇「博離隊」的舉動。再回看2010年他效力阿積士時首度咬對手，三次咬人的時間均是他希望轉會的時刻，很難令人不懷疑他的咬人動機。由始至終，他也視利物浦等舊會為踏腳石。

說完要當利物浦名宿不久，隨即扭計要轉投巴塞，令古天奴惹來球迷反感。（Getty Images）

古天奴的「利物浦傳奇論」

南美球員的終極夢想，不是加盟皇馬便是巴塞，或是兩者之一皆可。阿蘇扭計要走，輾轉兩年知道目的地是巴塞後，球迷不得不無奈接受。事實上，他在「博炒」過程中兩度咬對手、埋怨球會背棄諾言，然而由於他始終沒有明言太多，反感程度反而不及古天奴。

古天奴在利物浦5年，由寂寂無名到家傳戶曉。2017年1月跟球會續約5年時，他說過這番話：「我明白利物浦的意義。我們會說杜格利殊、魯殊、漢臣、桑拿士、蘇亞雷斯、謝拉特。我來這裏已有數年時間，已不是新人，我是明白的。」

「跟這家球會簽新合約，我的目標就是他朝有天能跟這班球員一樣。他們是傳奇名宿，一個球員是否成功的定義，在於他的忠誠程度或是錦標數目，或兩者皆是。要成為當中一員，我仍有很多工作要做……我渴望贏得錦標，我的新合約為期5年，那將給予我那個機會。」

去年6月古天奴曾隨巴西回到晏菲路友賽克羅地亞。明晚深夜魯營一戰將會是他首度倒戈利物浦。（Getty Images）

歐聯四強 巴塞隆拿 對 利物浦 周三深夜（5月2日）3：00 Now 643台／有線616、656台／無線myTV Super303台直播

不可把話說得太盡，是永恆真理。當他說罷一番「利物浦名宿論」後6個月，巴塞9000萬英鎊求購古天奴，利物浦首次拒絕後，古天奴隨即遞交轉會申請。紅軍沒有理會，之後拒絕多兩次巴塞的出價。

轉會窗一關，新球季即傳出他「背部受傷」，之後巴西國家隊徵召，背傷在身的他不單可以上陣，而且更取得入球，「詐傷」不為紅軍上陣，不專業的說法不脛而走。即使他「康復」後光芒四射，至1月巴塞終以1.42億英鎊成功收購，古天奴左一句「夢想成真」，右一句「巴塞是唯一能令我離開利物浦的球會」，仍傷盡利物浦球迷的心。

他和蘇亞雷斯為轉會扭盡六壬，令紅軍球迷相當反感，值得慶幸的是巨額轉會費讓球隊可買入雲迪積克和艾利臣比加，組成更強大的球隊。話說回來，扭計博轉會並非南美球員專利，利物浦出身的麥馬拿文和奧雲也曾拒絕跟母會續約，前者免費、後者在只餘最後一年合約800萬英鎊低價加盟皇馬。

轉投巴塞後，蘇亞雷斯如魚得水，古天奴卻尚未踢出應有水平。（Getty Images）

什麼是傳奇名宿（Legend）？

利物浦球迷不會忘記古天奴和蘇亞雷斯對球隊貢獻，部分人認為他們在球場上的表現足以令兩人晉身傳奇名宿之列，也有人反駁他們不夠忠心，亦沒有為球會帶來什麼。

利物浦《迴聲報》記者James Pearce認為，一個球員的偉大並不單靠足球天份，還要視乎他效力年期是否夠長、忠誠程度和曾為球會贏得多少錦標。他一錘定音，「蘇亞雷斯和古天奴在這些方面並不合格，他們視利物浦為踏腳石，只算是過客。」

在名將與名宿之間，5月8日歐聯四強次回合晏菲路主場球迷如何接待他們，自有分曉。

晏菲路下周如何接待古天奴和蘇亞雷斯，便可窺探他倆在利物浦球迷心目中的地位。（Getty Images）

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