【歐聯】利物浦大戰巴塞隆拿　雲迪積克賽前大讚對手「世上最佳」

利物浦後防支柱華基爾雲迪積克今季表現出色，近日更當選PFA球員先生。 不過，得到同行認同也好，VVD仍不敢自滿，亦不會因此就想奪得金球獎，皆因「球壇現時有球員表現神乎其技，而且已經維持多年」。 歐聯4強大戰有美斯的巴塞隆拿，雲迪積克表示對手有多名好手在場，「紅軍」只能「逐場應付」。

利物浦周三作客巴塞隆拿，面對有5次金球獎得主美斯壓陣的巴塞，VVD亦直言：「我們在歐聯4強面對一支超強的球隊，他們有不少世界上一流的球員，我們能做的就是逐場部署。」利物浦36輪英超比賽過後，只失了20球，而且有20場保住清白之身，雲迪積克今季表現出色，可謂居功厥偉。

雲迪積克大讚巴塞隆拿陣容頂盛。（Getty Images）

被問到他是否已成為歐洲頂級球員一份子，甚至有機競逐金球獎，VVD明言：「我從未想過這些事。現時球壇有球員表現神乎其技，而且已經踢了很多年這樣高水平的表現。」雲迪積克又指自己「滿意現時自己的發揮，表現穩定」，而且身體狀況極佳。

利物浦中堅雲迪積克勇奪今季PFA球員先生殊榮，相隔14年再有後防球員獲獎。（Twitter截圖）

巴塞隆拿4強首回合先於主場鬥利物浦。（Getty Images）

「球隊目標即自己目標」

利物浦在英超以1分落後曼城，歐聯4強與巴塞隆拿入決賽，兩條戰線都不容有，所以雲迪積克亦以球隊為先：「對我們來說，是時候專注周中鬥巴塞隆拿，之後聯賽作客紐卡素亦是場極重要的比賽。所以我不會看得太遠，現時利物浦的目標就是我會定下的目標。」

雲迪積克今季為利物浦，在各項賽事上陣45場，錄得5個入球，為球隊今季射手第6位。

雲迪積克為利物浦後防支柱。（Getty Images）

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