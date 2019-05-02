【歐聯】巴塞3球擊退利物浦　蘇亞雷斯倒戈慶祝入波　美斯建兩功

歐聯4強首回合，巴塞隆拿在魯營迎戰利物浦，除了「埃及美斯」沙拿與美斯的對決，場上另一焦點是古天奴與蘇亞雷斯倒戈的演出。結果美斯今仗踢出「球王級」表現，梅開二度，蘇亞雷斯亦建一功，巴塞隆拿以3:0在主場先拔頭籌。

蘇亞雷斯倒戈慶祝入波

兩雄相遇必有惡鬥，巴塞與利物浦甫開賽就拳拳到肉，同時出現不少爭議判決，當中包括文尼在禁區內疑被撞跌，以及上半場14分鐘，美斯爆入禁區，利物浦的祖爾麥迪比（Joel Matip）有犯手球之嫌，惟裁判均沒有判罰12碼。

利物浦的「埃及美斯」沙拿不時創造機會，惟在法明奴退居後備的情況下，紅軍一直未能取得入球；相反巴塞由美斯、古天奴及蘇亞雷斯合力攻堅，顯得威力十足。

拿比基達（Naby Keita）上半場早段傷出，由軒達臣頂上。巴塞在26分鐘打破僵局，佐迪艾巴（Jordi Alba）左路傳中，蘇亞雷斯在小禁區突破越位剷射入網，取得倒戈入球的他興奮慶祝。

蘇亞雷斯倒戈射破艾利臣比加（Alisson Becker）十指關。（路透社）

美斯梅開二度

下半場利物浦的埋門質素有所提升，加上高位迫搶，攻勢甚具威脅，但巴塞門將達史特根屢次神救力保不失。

巴塞的第二球入球亦與蘇亞雷斯有關，他75分鐘在禁區內大腳省中門楣，皮球「乖巧」地落在美斯腳下，讓他空門射入，將比數改寫成2:0。

美斯今仗演出身價，經常創造攻門機會，82分鐘他在禁區外主射罰球，劃出弧線的「世界波」直飛死角，巴塞贏到3:0。門楣是球員的敵人，也可能是朋友！83分鐘，紅軍有一個取得作客入球的黃金機會，法明奴門前起腳射中巴塞球員，沙拿補射卻中楣，最終無法破蛋。

美斯在禁區外射入「世界波」，個人梅開二度。（路透社）

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