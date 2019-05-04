【大嶼山行山路線】石壁上萬丈布觀大澳風景　沿東澳古道出東涌

餘閒心無路線，隨便選了一條易走但漫長的路，繞嶼西南北，跨分水坳、萬丈布與牙鷹山，沿東澳古道出東涌，避開大澳拜山人潮。 港珠澳大橋成古道慣常景物，古道風光徹底破壞，沿途兩個中國風格展版介紹偉大工程，與涼亭妙趣的諷刺塗鴉相映成趣。 是日季侯風強烈，於牙鷹山觀景臺吹得步履難穩，下望二澳，正是當日划艇失蹤的一行人，至今依然下落不明（四月十日傳出事主已歿之消息，屍體於大嶼山以南之牛頭島尋獲）。

大澳全景（剎那提供）

日期︰2019-03-31 路線︰石壁沙咀→狗嶺涌→分水坳→萬丈布→牙鷹角→大澳→深屈→東涌

忽略清明前前往大澳的龐大人流，巴士站人龍龍尾抵纜車站，立即轉塔半個鐘後開車的石壁班次，抵達起點沙咀已經十一點正。石壁往汾流的引水道，數個月前見路邊豎立起奇怪的木柱，原來為越野單車所用，例如標示「前方盲點」，不過以單車車速，加上字體奇細，令人猜疑其實用功能。回望鳳凰山，雲霧積聚山頂，久久未有散去。石斑木（Rhaphiolepis indica）、羊角拗（Strophanthus divaricatus）繁花似錦，整片山坡染得一片粉白。望白角，遠望實在看不出岩岸盡是奇岩異石。

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抵狗嶺涌，沿山脊路登分水坳，為大磡森與靈會山之間的山坳，亦是靈白石澗、狗嶺涌石澗及萬丈九曲三澗之發源地。西往大磡森與深坑瀝兩座嶺西山峰，東登靈會山及羗山，南抵狗嶺涌，北行萬丈布，亦是此行的方向。沿途路況平坦，視野開揚，索罟群島變得立體，在紅杜鵑（Rhododendron simsii）映襯下萬綠不再是唯一的顏色。遠望山體亦算龐大的大磡森，想起多年前的嶼西縱走，好像是唯一一次踏足山頂，如今路徑比往日清晰，卻未再踏足。

經過萬丈九曲澗谷，至萬丈布，過石橋，乃萬丈布水澇漕上源。迂迴登上澗左的高地，然後沿牙鷹山橫腰路前行。二澳優美海灣一覽無遺，二澳復耕，米田處處，不再是往日草高及人的迷離之境。有一觀景台，可望大澳全境，今有港珠澳大橋在後，如蛇封鎖，聞以風水學說解釋，並非好事。強烈季侯風警告生效，狂風吹得人也站不穩，搖搖擺擺地沿石級下走至二澳，當時仍未知有划艇人士失蹤。

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大澳新巴士站已經啟用，往東涌的人多得新站亦承受不起。穿過人滿為患的街道，跳島式越過兩道取代橫水渡的鐵橋，站在楊侯古廟對面連接東澳古道的路上，已望見大橋封鎖海景，極為突兀。象山上的「手指石」清晰可辦；俗稱「耶穌光」的雲隙光出現，照在沒有大橋的海面。來到麒麟嶺下的新洲，向紅粉石與深屈方向望，為此古道最美視野最廣闊的位置，可惜亦為大橋所阻，變得不倫不類。至鐵德樹起，古道變成石屎路，一直伸延至東涌。茜草灣處有三隻小狗阻路，惟人步至即讓路，表現友善且好奇。

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出深屈道，接村邊兩間茶座，記得曾在此處品嚐婆婆村民介紹的農產品飲料，今日不見老人，亦沒有駐足停留，屋前盛開的鶴頂蘭（Phaius tankervilliae）亦未能挽留我。深屈後山徑漸升，至山坳處，有一亭名「深石」，亦為村名，此村建於深屈與䃟石之間，故取兩村名字各一，組合而成。亭邊有山徑登黃茅嶺，惟多年前走過路跡不算明顯。

至沙螺灣，山嘴雖被大橋所壓，所幸避過三年零八個月的古樟樹猶存。續走石屎徑，經田心、䃟頭來到雪心亭，亭中兩個在歐洲諷刺中國人的塗鴉在此出現，與亭外的大橋相映成趣。然後來到東涌河，河口恐怕成為東涌西發展的犧牲品，生怕以後每一次來訪嶼西，景色皆盡然不同，認識的愈來愈少，討厭的愈來愈多。由起點至此，已近卅公里，不過七個鐘；沉重背包令雙腳略疲累，抵逸東，不想再花半個鐘走至東涌，決定在此完結是日行程。

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【本文獲「剎那」授權轉載。】

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