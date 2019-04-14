【新界行山路線】上水古洞出發上麒麟山牛潭峒　賞香港邊境靚景

由於星期五及六日間大部分時間都有雷雨，估計是日天氣不算好，所以睡至自然醒，起床時已是十點鐘，發現窗外天色頗為晴朗，而廣東沿岸的雨量也不多，於是午後就走麒麟山及牛潭峒，欣賞新田及深圳福田區之景致，因為落馬洲一帶山頭到訪次數相當少，而且山體較小，撤退也亦相對容易。

從山上望向邊境及深圳。（北潭坳Blog提供）

日期：2018年6月24日（日） 路線：古洞—麒麟山（222米）—麒麟山坳—牛潭峒（337米）—牛潭坳—牛潭尾 天氣：雲，間中有陽光

兩點半在金錢村路口起步，西行約廿分鐘才到古洞南路的上山入口。古洞為上水至新田之間的小社區，原先以寮屋群為主，毗鄰河上鄉、坑頭村，後來不少土地被地產商收購，加上靠近邊境，粉嶺公路以南年前已重建成大型豪宅「天巒」，吸引國內人投資或經常往國內跑業務的人居住。



從古洞南路經古洞配水庫上麒麟山，首先要在護土牆頂的鐵絲網邊穿過，而且上山初段可見山坡上還有山火燒過的痕跡，但整體小徑仍算明顯，而且亦可下望靜美的古洞水塘。縱使有密林也好，只要沿最明顯的小徑上行，約半小時步程就到海拔222米的麒麟山頂。由於是夏天的關係，所以能見度是特別高，遠至幾十公里外的景物輪廓也相當清晰，東面鳥瞰古洞至上水新市鎮，至於村屋最密集處就是坑頭村；而西面的景觀就更為遼闊了，因為就可賞到新田全貌、天水圍新市鎮以至屯門新市鎮、青山一帶，同時深圳蛇口半島的山體及建築物皆清楚可見。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

近方的落馬洲，原本是很廣闊的魚塘及濕地，孕育很多不同種類的生物，環境可想而知是非常清幽，不過十多年前的落馬洲支線及福田口岸工程，那裡變成一個主要的陸路關口，不少短線旅行團均以此為集散地，同時因為深圳經濟發展因素，河北的魚塘和村落，全被填平成高樓大廈及繁華商業區，例如緊靠福田口岸的漁農村，觀其名字，可知村民過往以漁農為生。此外，落馬洲鄰近邊境，所以村民把握地理上的優勢，將不少都土地都變成貨櫃場等物流設施，近來亦考慮到要避免「自由行」對新市鎮的居民日常生活構成影響，所以區內的「新田購物城」已在年初開放，惟成效稍欠理想。

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由於是日雲量較多，而且南風也較大，所以山頂是相當舒適，可以盡情鳥瞰下方之邊境風光。逗留十五分鐘後就開始下山，朝南往麒麟山坳，靠近山坳時密林較多。麒麟山坳為新田南部及坑頭村之間的山坳，海拔約五十米，在山坳不作停留，南上「牛潭峒」。或許「牛潭峒」較少人的關係，初段叢林明顯較麒麟山為茂密，部分位置亦頗為陡斜，約四十五分鐘後到達山頂。山頂西側樹木較多，所以魚塘景觀較麒麟山略見遜色，但那裡卻與沙頭角公路連成一道直線，所以粉嶺新市鎮及沙頭角的畫面就相對明顯，而近處的蕉徑一帶仍保持著原始的鄉村面貌。天色稍暗，原來深圳福田一帶正在下雨，但位置與雨帶移動方向相反，頭上仍是一片藍天，所以問題暫時不大。停留十分鐘，稍低處見機鎗堡痕跡，之後就朝南方直降牛潭坳，該段斜度頗高，不時需扶著兩邊樹木而下。

牛潭坳是玩越野電單車的熱點，加上連續兩天下過大雨，泥徑上有很清晰的車轍，遇上泥濘就少下了。沿軍車路西行，在明顯的泥徑下走牛潭尾，約十五分鐘後經一座越野電單車訓練場，原來訓練場是私人地方，主人還建議坳仔日後避免選用該路下山（應使用偏東面的小山脊），最後抵達村公所小巴站，結束半天的麒麟山及牛潭峒賞邊境風光之旅。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】

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