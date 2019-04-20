【新界行山路線】梨木樹出發經城門上針山坳　尋訪草山交叉石

已有一段時間沒探草山附近的交叉石，加上天氣轉熱，不如採取一道較輕鬆的路線上山，不上針山頂，在畔塘徑上針山與草山之間的山坳，至於行程末段則選擇從未走過的「大松古道」，由大埔滘自然護理區直達大埔墟站。

交叉石（北潭坳Blog提供）

日期：2019年4月6日（六） 路線：梨木樹—城門水塘—緩跑徑—畔塘徑—針山坳—草山交叉石—草山—大埔滘林道—大埔滘黃路—大松古道—大埔墟站 天氣：晴

從梨木樹巴士總站出發，橫過和宜合道及穿過下老圍村上城門水塘，接著右轉至城門水塘主壩，過了主壩就沿緩跑徑或緩跑徑往鉛礦坳方向，坳仔不想令馬路佔里程的比例太高，棄走畔塘徑，改走塘邊迂迴曲折的緩跑徑，路上不時可近望靜美的水塘風光，而且正值水位較低的春季，昔日的村落痕跡更不時露面。在塘邊漫步半小時，開始上樓梯至畔塘徑馬路，出口是城門郊遊地點十四號場，至於上針山坳之入口正處馬路對面。

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上針山坳的路並非正式郊遊徑，所以入口有欄杆，初段位處窩谷中，之後斜度稍高，不過全段頗為明顯，兩邊的灌木並無向外伸出，所以速度上沒甚影響。輕輕鬆鬆到針山坳，然後是大段馬路上草山，想不到國內長假期中段，針山和草山完全不熱鬧，可能來遠足的內地遊人只鍾情大嶼山及西貢，而且是日天氣炎熱，令遠足人數減少。

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在M134標距柱轉往對面山咀小徑，五分鐘後到傳說中的「交叉石」，石面上有個又大又深的Ｘ字凹痕，實屬大自然巧奪天工之作，如繼續前走，就會接山脊下達火炭黃竹洋村。美中不足的是「交叉石」正處電塔下方，在健康角度那裡並非適合長時間逗留之地，故「打卡」和拍攝沙田區風光後就離開。

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重新接回馬路，繼續經麥理浩徑，穿過草山回歸十周年紀念亭，再急降鉛礦坳附近，不過將近鉛礦坳就立即轉右往大埔滘。在大埔滘林道緩緩下行，不到半小時到大埔滘林徑（黃啡路）入口，基於坳仔的執着，決定取較長的黃啡路下山，沿途全在樹林中，難度亦不算高，注意一下步伐及地上凸出的樹根就沒問題，不知不覺到達大埔滘林徑出口，對面可沿「大松古道」下山塘路往大埔墟站。

大松古道路面已完全翻新，有如元荃古道，一點古樸氣氛都沒有了，適逢日落西山時分，由於正西面是「走馬崗」山脊，沿古道朝北下山期間，同時處於「走馬崗」下行山脊線，環境配合下一度成功把日落「定格」了。望著日落，又不知不覺到達山塘路，已屆行程尾聲，最後經龍成堡、盈峰翠邸、興建中的天鑽及山塘新村，再下行近半小時，抵達大埔墟站結束半天交叉石之旅。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】

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