【足球．娛樂】伊卡迪又放閃　IG狂曬太太超激全裸合照（多圖）

國際米蘭前鋒伊卡迪（Mauro Icardi）與太太Wanda、亦即是他的前好兄弟麥斯盧比斯的前妻，一向愛得纏綿。彷彿覺得不被世人祝福也不要緊，他們總是示威一樣無時無刻急欲曬恩愛。 他倆剛剛一起在Instagram放閃，上載一批意識極大膽的全裸合照，令人想入非非。

事實上伊卡迪夫婦非常大方，不時在IG上載性感照與眾分享美好身段，然而這輯最新合照，兩人不但在部分照片中全裸，而且數張猶如性愛動作，意識極度大膽，令人嘩然。

伊卡迪夫婦超激照圖輯（按圖放大）

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阿嫂咩來頭？

現年32歲的Wanda Icardi（原名：Wanda Nara）來自阿根廷，這位金髮美女當過模特兒、舞台劇演員、真人騷參與者和體育節目主持。不過令她出名的不是工作，而是成為阿根廷籍前鋒麥斯盧比斯（Maxi López）太太後，出軌搭上較他年輕6年的伊卡迪。

他們的私人感情事，因為Wanda後來當上伊卡迪的經理人之後，禍延國際米蘭。Wanda被指是令伊卡迪與國米關係轉差的導火線，隊長資格也被禠奪。

她不單常常在公在私無間斷與伊卡迪曬恩愛又攬又錫，IG內也有大量個人性感照，當中不少是為品牌當模特兒。

伊卡迪太太噴血性感照（按圖放大）

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伊卡迪勾義嫂回帶

麥斯盧比斯2008年跟Wanda Nara結婚，兩人育人三子。2012年他被外借到意甲球會森多利亞，與伊卡迪做隊友。兩人份屬同鄉，同聲同氣很快成為老友，麥斯視年輕9年的伊卡迪如弟弟般加以照顧，常常帶他回家吃晚飯。

不料伊卡迪卻與Wanda搭上，事件曝光後，麥斯毅然與她離婚，一年後Wanda即跟伊卡迪結婚。2014年4月森多利亞對國米的意甲賽事，這對已決裂的兄弟再次碰頭，賽前麥斯拒絕跟伊卡迪握手，而傳媒亦戲稱該仗為「Wanda打吡」。

伊卡迪、Wanda、盧比斯愛情三角錯

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