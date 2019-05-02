【拳擊】世青冠軍戰倒數十日 潘啟情：盼為生涯上集畫完美句號

「本來在今日公開訓練前感覺還很遙遠，看到你們就想起三年前還是在說打四回合⋯⋯」語畢潘啟情（Raymond）雙眼已通紅。 23歲香港職業拳手潘啟情即將在本月12日，主場出戰「亞洲職業拳擊精英賽」中的WBO輕蠅量級世界青年冠軍戰，力爭成為香港第一位拳擊世青冠軍，他坦言這是3年職業拳手生涯的奮鬥目標：「這是上集大結局，盼為這三年畫一個完美的句號。」

「潘啟情的眼神比以往堅定了，看到爭勝的慾望。」經理人Jay道。（葉詩敏攝）

數日前在菲律賓完成近兩個月訓練後返港，Raymond今日與參加拳擊精英賽的其餘5名拳手於公開訓練（Open Workout）亮相，不但皮膚曬黑了，手臂的肌肉線條也明顯了不少，「是重了一至兩磅，因為在那邊有很多重量訓練，好似『大隻』了點。」

他笑稱兩個月密集訓練「很崩潰」，但與前世界前15、包括前WBC輕繩量級國際冠軍等拳手對練（Sparring），讓他認清了與世界級別的距離。

「菲律賓的訓練氣氛很好，不同於在香港大家因為工作練幾小時，也讓我覺到自己與世界級的距離。」（葉詩敏攝）

Raymond在拳館擂台展示訓練成果，拳速快了、力量也加強了，他自言已為出身貴州省隊的左撇子對手李翔作足準備：「在菲律賓差不多全館拳手都是清一色的左撇子，加上因為Sparring拳手拳速都很快，我也因而逼住提升自己速度。今場比賽會比以往更快，這是一件相當好的事，因為平時比賽總是覺得比對手較慢。」

Raymond身形「大隻」了不少，他透露在過磅前還需減掉8磅。（葉詩敏攝）

「世青冠軍」，這名銜由出道開始已掛在嘴邊，其實不只是嘴上說說，Raymond一直把這四個字放在心上。

倒數十日，他坦言感覺開始真實，「這條金腰帶是一個承諾，放在心裡很久了，以前連有沒有機會打都不知道。看到你們才想起三年前還在打四回合，說了很久終於走到這裡。」三年間奮鬥的回憶一幕幕湧現，感觸得眼泛淚光。

「本來有點壓力，但看到你們好多了，在菲律賓一個人很崩潰。」其實我們都想念他親切的傻笑。（葉詩敏攝）

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不知不覺間來到第9場職業拳賽，他說捱過艱苦訓練已沒什麼好怕：「由三年前都是這樣一直捱過來，我已習慣打逆境，每一次去菲律賓打Sparring都不是順境拳，每次都是被人打得很慘，盡力去打返人。心想三年前都做到，沒理由三年後我做不到，所以都覺得沒什麼好想太多，在世青戰盡力去畫一個完美的句號。」

其餘香港和澳門拳手都有出席今天的Open Workout展現備戰成果。（葉詩敏攝）

經理人Jay：他現在的眼神有火

香港職業拳擊推廣人兼經理人劉志遠（Jay）認為，Raymond今次集訓回來後變得「有火」：「眼神有殺氣，看到他的火，這是很重要的，因為拳手一定要有爭勝的慾望。體能上他的拳速快了，力度也大了，抗打力強了很多。」

他表示對手李翔是個技術型拳手，Raymond即使在首3個回合輸點數，都要壓住對手：「令他要付出體能，最後3個回合會是關鍵，期望他能在後段以硬度和體能壓住對方。」他坦言對Raymond有信心，即使是技術上未必能應付李翔，但相信前者渴望已久的世青金腰帶，能激發起鬥心壓過對手取勝。

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