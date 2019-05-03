【珠峰攀山隊】首輪旅程展開　從基地營出發後6小時因風雪折回

2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊已經到達尼泊爾一個月，他們曾登上高6090米的洛布茲東峰作高度適應，近日留在珠峰基地營訓練攀爬技術，之後開展攀登珠峰的首輪旅程，嘗試登上3號營地後回程，為暫定5月13日的登頂之旅作準備。

以曾志成為領隊，由盧澤琛、黎樂基及張志輝組成的香港攀山隊，在4月3日從香港出發到尼泊爾，準備在今月中下旬登上世界最高峰珠穆朗瑪峰。在頭一個月，香港攀山隊主要作高度適應，在4月21日登上高6090米的洛布茲東峰。

香港攀山隊在4月登上6090米的洛布茲東峰作高度適應。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

由於4月底起，香港攀山隊留在5380米高的珠峰基地營休息，並且在附近的山區繼續高度適應，例如他們在4月28日到高5650米的Pumori峰1號營地。踏入5月，攀山隊展開登頂程序，過去幾天訓練爬鋁梯、過冰隙，練習穿越絨布冰川的基本技術。

曾志成、盧澤琛、黎樂基及張志輝在基地營合照。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

+ 4 + 3 + 2

出發往2號營地遇風雪 6小時回基地營

香港攀山隊計劃今日離開基地營，上攀至高6500米的2號營地過夜，翌日再往上去，經過洛子山壁（Lhotse Face），攀上高7470米的3號營地，同日掉頭回到2號營地過夜。不過，有報道稱，洛子山壁今年充滿硬冰，相信會較難應付。再之後一日，攀山隊會由2號營地回到基地營，作最後準備。

然而，攀山隊今日行程受阻，受天氣欠佳影響，前進6小時後折回基地營，要等待下次好天時再上去。領隊曾志成在傍晚表示，所有隊員安全，他們會在下周一再嘗試出發。據珠峰的天氣報告，今日一直下雪，早上的風速更高達每小時75公里，周末及周日亦有雪，而下周一天氣好轉，據預報指日間天晴。

珠峰基地營高海拔5380米。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

如果天氣情況許可，盧澤琛、黎樂基及張志輝會在5月13日再由基地營出發，目標將不再是3號營地，而是8848米高的珠峰山頂。他們在出發前預計，於5月20日那個星期登頂。

盧澤琛、黎樂基及張志輝這兩天會先上3號營地，之後折返基地營，預計5月13日再出發登頂。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁