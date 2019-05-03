【單車】李慧詩獲頒45萬獎金　5月壽星願望：港人開開心心

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）於3月的場地單車世界錦標賽歷史性成為香港單屆「雙金后」，單車總會今晚舉行祝捷晚宴表揚單車隊取得佳績。 對於剛在公路單車亞錦賽青年組摘下一金一銅的李思穎，Sarah大讚「小女車神」勤奮也會思考：「運動員不只用腳踩，還要用腦思考。」

Sarah在世錦賽憑爭先賽和競輪賽力壓強手封后，今晚在晚宴上獲頒發45萬港元獎金。席間碰巧與李思穎二人均是5月生日，總會安排了生日蛋糕提早慶祝，Sarah更邀請同是5月壽辰的特首林鄭月娥上台一起吹蠟燭。李思穎笑謂希望生日後能為港取得更多獎牌，Sarah則表示：「希望香港人開開心心。」她在台上又提到，「單車投放資源是重要的事，能加強香港凝聚力，也是我想推動的事。」

問到45萬獎金如何「處置」，李慧詩笑道：「儲起來買樓吧！」（葉詩敏攝）

5月壽星女李思穎在亞青賽大勇摘金，隊中大師姐李慧詩坦言不想給太大壓力予小將：「年青車手如梁寶儀、梁愷樺等在青年組別時都有不少好成績，但上到成年組需適應速度和多變的戰術，畢竟青年組戰術較單一。」她大讚李思穎「肯練、會發問」，因為優秀運動員不應只是靠腳踩，還需動腦筋。

因亞青賽未有應考DSE的李思穎表示未來數月先觀看世青和比賽成績，才考慮轉全職與否。（葉詩敏攝）

「小女車神」李思穎由世錦賽凱旋，今晚談起兩面獎牌仍然興奮，特別是個人公路賽的金牌：「很鼓舞，因為不是我的強項，很擔心會表現不好讓教練失望。這是我最後一場亞青賽，是一個完美的完結。」下個目標已準備挑戰成年組：「希望能在世青賽取得獎牌，再長遠點是參加多點成人賽，累積世界盃積分，才可正式踏入成年精英世界。」

李慧詩讚李思穎「肯練、會發問」，因為優秀運動員不應只是靠腳踩，還需動腦筋。（葉詩敏攝）

李海恩：受傷讓我學懂面對傷患

獲頒發獎金的還有一月在世界盃場地單車賽香港站競輪賽摘銅的李海恩（Jessica），惟她在3月世錦賽「炒車」致背部受傷，近日才恢復訓練。她回想當日在競輪賽複賽「炒車」難掩失望：「是有些少失望的，因為複賽前都頗成功，也沒料到當晚因失血過多要入院接受手術。」

樂天開朗的她笑謂當晚情況很有趣：「那天Sarah取得世界冠軍，我們在慶祝食牛扒，坐着坐着我卻覺得背有點濕。」最後Jessica因傷口失血過多要入院，她笑道現在還記掛牛扒。

李海恩（Jessica）獲頒發獎金，計劃2021年結婚的她笑謂要儲錢籌備婚禮。（葉詩敏攝）

沈金康（左三）代表香港單車隊接受獎金。（葉詩敏攝）

惟她表示生涯最大的受傷是去年在德國「炒車」腦震盪，「但這也讓我有心理準備面對傷患，上次腦震盪後重返訓練我有點心急，今次學會處理自己傷勢，鎮定一點。」

Jessica與Sarah明日將隨隊出發到泰國參與公路訓練，鍛鍊公路所需耐力，為10月亞錦賽前的世界盃外圍賽備戰。

林鄭月娥（中）席間笑言：「如果我還未落台，一定會同大家一齊出席2020東京奧運。」（葉詩敏攝）

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