【傑出運動員選舉2019】李慧詩重新出發　失落一年再摘星中星

8次於香港傑出運動員選舉中獲獎，其中7次奪得「傑出運動員」、5次榮膺「星中之星」，現役香港體壇，捨李慧詩其誰？ 「我希望在我退役之前，一直得到星中之星，不想自己退步了，仍然在體壇『呃飯食』。」 戰勝低潮，重新出發，再奪殊榮，「牛下女車神」的精神，永遠值得學習。 攝影：羅君豪

2018年度的「傑運選舉」，依舊衣香鬢影，但大家享受獲獎喜悅同時，不忘上周在美國不幸猝逝的「飛魚」杜敬謙，大會特別向他頒發紀念獎座，由總教練陳劍虹代領，以表揚杜敬謙的貢獻。

大會特別向上周在美國逝世的杜敬謙頒發紀念獎座，由總教練陳劍虹代領，以表揚杜敬謙的貢獻。

香港傑出運動員（八傑）：（後左起） 江旻憓（劍擊）、吳安儀（桌球）、吳玫薈（智障乒乓球）、李慧詩（單車）、莫宛螢（武術）、余翠怡（傷殘輪椅劍擊）；（前排左起）歐鎮銘（壁球）、石偉雄（體操）。

說回今晚得獎者，雅加達亞運金牌得主之中，只得女子壁球隊落選「傑出運動組合」，以及馬術的蕭穎瑩無緣「傑出運動員」（八傑），其餘金牌戰將皆榜上有名，包括單車麥迪遜的張敬樂／梁峻榮偕羽毛球混雙銀牌鄧俊文／謝影雪奪得「最佳運動隊伍」，男子七人欖球隊當選最佳運動隊伍，體操石偉雄、壁球歐鎮銘和「女車神」李慧詩，則與劍擊亞洲冠軍江旻憓、武術世界冠軍莫宛螢、桌球世界冠軍吳安儀、傷殘亞運金牌吳玫薈（智障乒乓球）及余翠怡（余翠怡）羸得「八傑」。

至於其他獎項，青奧跨欄金牌王珞僖、劍擊世少冠軍佘繕妡、桌球葉建寧、單車趙蕙芸、滑浪風帆麥卓穎及武術王天恩奪得傑出青少年運動員；亞運銅牌呂麗瑤與梁穎儀，以及劍擊馬皞孜、網球黃澤林和武術陳穗津贏得最具潛質運動員。最具體育精神獎今年從缺。

今屆的「星中之星」獎座，再一次落入「牛下女車神」李慧詩手上。

自「星中之星」復辦以來，李慧詩第5次奪得這個大獎（2012、13、14、16、18），總計8次在傑運選舉奪獎而回（2010最具潛質、2012至18八傑），她說：「之前我休息了一段長時間，2017年度未能奪得星中之星（得獎者為吳安儀），去年重新出發，今次終於重奪這個大獎，真的很欣慰。」

雖然獲獎次數早已超越「大師兄」黃金寶，但李慧詩謙稱「寶哥」是永不能超越的前輩，也感謝黃金寶與洪松蔭「前人種樹」，她期望盡自己所能繼續為香港體壇貢獻：「我希望在我退役之前，一直得到星中之星，不想自己退步了，仍然在體壇『呃飯食』。」

李慧詩希望在退役前一直得到「星中之星」，「不想自己退步了，仍然在體壇『呃飯食』。」

李慧詩又提到已經退役的前隊友馬詠茹，「普林俊教練離世後，我失落了一段長時間，不知為何還要留在隊中，是馬詠茹鼓勵我，給我許多歡樂，雖然她退役時我沒挽留她，因為我知道她經過慎重考慮，但我永遠不會忘記與她的這段情誼」。李慧詩最快將於6月出戰一級場地賽，力爭年底世界盃分站參賽資格。

單車隊可說是今晚的大贏家，除了李慧詩，忙着備戰4月底公路亞錦賽的梁穎儀及張敬樂／梁峻榮，也抽空回港領獎，其中梁穎儀更是昨日才知道要返港，「昨日練完車，教練通知我返港出席頒獎禮，下午立即起程飛深圳。第一次在傑運選舉獲獎，不再穿著單車衣，站在台上真的有點緊張。我明天（27日）就要返回昆明，繼續準備亞錦賽，若在亞錦奪金，就能直接獲得東京奧運資格，所以大家都很着緊」。

李慧詩盛裝出席頒獎禮。

石偉雄相隔3年再獲獎 「心入面繼續默默努力」

衛冕亞運跳馬金牌的石偉雄，相隔3年再第3度奪得傑運獎項，他坦言：「這個獎的意義很特別，在『體壇奧斯卡』獲獎是一個榮耀，是對我去年的努力一個肯定。」克服傷患重新出發、成功衛冕亞運金牌，他直言2018年可以「過山車」來形容心情起伏，經歷過高低起跌，手執獎項的他自言心情沒過去般緊張：「頭兩次獲獎比較興奮，但可能人大了，對榮譽都以平常心面對，此後會努力爭取好成績，心入面繼續默默的努力。」

此外，第一次獲提名並首次踏上「傑運」頒獎台的莫宛螢，去年在亞運武術太極全能摘銀，其後又在世錦賽獨取兩金一銀佳績，傑出運動員一獎項實至名歸。她笑言獲提名後便一直很緊張，到頒獎禮上司儀宣布名字後「呼了一啖氣」，「像比賽一樣，雖然知道過程是要發揮水準，結果才會順其自然到來，但剛剛被讀出名字後，個心舒服晒，哈哈！」笑容滿臉的她坦言這個獎項是強心針：「讓我之後的運動生涯，都要記得這一年奪獎的感覺。」

傑出運動員選舉2019頒獎典禮圖輯

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