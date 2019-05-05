【港甲】愉園提早封王奪衝超資格　李輝立證實流浪入紙升班

和富大埔昨日（4日）作客擊敗富力R&F，歷史性贏得港超聯冠軍，而這股綠色力量更延至港甲聯賽，愉園在對手港會失分下提早封王，取得來季升班資格。 愉園管理層成員潘文迪今日（5日）透露，球會有意「衝超」，而同場的標準流浪總監李輝立亦指已入紙申請升班，更稱來季或有球會空降港超。

位列港甲積分榜第二位的港會在聯賽剩下最後兩輪前，跟榜首愉園有4分差距，惟昨日港會主場以2：2逼和駿其，即使愉園今日才鬥標準流浪，但因港會只餘一場賽事，並落後愉園3分，計算雙方對賽成績（各勝一場）及對賽得失球（愉園+2）下，愉園已鎖定今季港甲冠軍，連同早前奪得的初級組足總盃冠軍，成為「雙冠王」。

愉園前鋒安度美斯大有機會榮臂今屆甲組神射手獎項，其合約於今月尾完結，他指暫未獲其他球會開出合同，會先跟愉園相討續約，並稱渴望能征戰港超。（袁志浩攝）

愉園提早封王奪衝超資格（按圖放大）

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愉園三年升三級 有望時隔5年重返港超

明年踏入創會70周年的愉園，千禧年代初期曾稱霸本地球壇，共6度贏得香港頂級聯賽冠軍，以及5次捧走高級組銀牌錦標。不過愉園於2013/14年球季，因疑似打假波事件及財政穩健性不足，被足總暫停該季所有賽事，最終由港超降至港甲，往後兩年亦護級失敗，在2016/17球季需於丙組作賽。愉園自2016年起重組球隊，並以3年內衝超為目標，今季連升兩級至港甲後，以職業模式運作，更簽入中堅摩域治、中場馬希卡歷及前鋒安度美斯等外援，終贏走港甲冠軍，按例來季升班港超，有望重返闊別5年的頂級聯賽。

愉園於比賽前已肯定封王，吸引近50名球迷到場，冠忠南區射手高美斯及中場卡拉錫亦有現身，支持好友安度美斯。（袁志浩攝）

愉園今日下午於九龍仔公園迎戰標準流浪，雙方踢成均勢，流浪雖於下半場補時階段先攻入一球，但愉園神射手安度美斯1分鐘後即於門前撞入扳平，最終雙方以1：1踢成平手，各取一分。愉園職球員賽後開香檳慶祝奪冠，眾人情緒激動，互相撥水，記者亦因走避不及而遭殃。愉園體育會足球部主席陳志實今日未有現身，董事之一的潘文迪為全季總結，指管理層滿意球隊表現，特別是年青球員，「球會方向是培養年青球員，下半季給予他們更多機會，讓他們多接觸職業訓練及比賽，看到他們進步很大，教練團的反應亦很好。」

愉園眾將賽後忘我慶祝成為「雙冠王」，有職員更向球員大撥冰水。（袁志浩攝）

潘文迪指申請牌照種類有變 「影響老闆考量」

談及取得升班至港超聯的資格，潘文迪指球隊正接程序辦事，已入紙申請球會牌照，正待足總審批，「我們談不上是主動，因為未知審批結果。據知今年牌照申請跟以往有異，之前有港超聯及亞洲足協球會兩種牌照，但現在只有亞洲足協球會牌照，球會需做得更多去符合有關條件，我認為這很影響老闆的想法。」

李輝立證實流浪有意升班，但不會改變培養年青球員的方針。（袁志浩攝）

亞洲足協球會牌照對球會青年軍、主場館、球隊職位及財政架構等有特定要求，翻查資料顯示，今季僅得傑志及東方龍獅獲發亞洲足協球會牌照，和富大埔和香港飛馬均獲發亞洲足協盃球會牌照，而佳聯元朗、夢想FC、凱景、冠忠南區、理文及富力R&F則獲發香港超級聯賽球會牌照。而陳志實早前曾稱，若升班將擲中上游班費，潘文迪指愉園現階段仍會沿行「衝超」方向，「申請便代表有升班意向，但最終仍視乎老闆決定；若升班，如何組軍亦沒有定案，可能是年青球員加外援，或是『搞靚仔啲』。」

流浪「捧場」入紙升班 李輝立：順其自然

外界同時有傳流浪亦申請來季升班，流浪總監李輝立回應傳媒查詢時證實消息，並指因有足總高層向他透露來季「唔夠隊數」，結果「捧吓場」向足總入紙，「一切順其自然，升班要花很多無謂錢，最主要是沒有球員可用。若真的隊數不足，便又上港超讓其他人罵。」李輝立又稱無論最終升班與否，流浪依然會維持「青春班」宗旨，提供平台予有心的年青人。他同時透露，來季港超或有球隊空降，「聽聞有位很有財力的老闆空降，組織一支『傑志二隊』，且看足總是否容許，否則屬會打生打死贏得冠軍，反而沒有贊助，還有甚麼動力去踢？所以我個人不贊成空降。」