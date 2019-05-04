【港超聯】大埔作客挫富力　破半世紀紀錄首度封王　終可圓夢

和富大埔今日（4日）在港超聯作客富力R&F，末段憑辛祖梅開二度，2：1反勝，提早一輪奪得聯賽冠軍。

富力今日的比賽陣容中未見利安高，但攻勢仍凌厲，8分鐘，基奧雲尼左路邊線搏得罰球，林志堅開出斬中，羅拔圖批中柱邊出界。14分鐘，迪布利禁區頂起腳勁射，曾文輝橫身接實。19分鐘，勞高右路畸角位搏得罰球，但斬入禁區後未考起周煜辰；大埔門前其後出現險象，基奧雲尼左路入禁區後起腳，曾文輝擋出不遠，林志堅即衝前欲補中，「德古」僅僅快半步救險。29分鐘，大埔隊長黃威左路個人突破再起腳，僅僅掠過楣頂。35分鐘，白鶴左邊畸角位主射罰球，曾文輝僅僅救出。首循環作客大埔被逐的陳俊樂，36分鐘因侵犯伊高沙托尼遭黃牌警告。37分鐘大埔幾乎開紀錄，辛祖近門頭槌被周煜辰飛身僅僅擋出，開紀錄不成，大埔隨後先失一球，迪布利接應直傳擺脫後衛形成單刀，射破曾文輝十指關入網，富力領先1：0。

（袁志浩攝）

+ 13 + 12 + 11

換邊後，大埔即調入陳肇鈞加強中場，進攻亦較上場鋭利，惟陳肇鈞等數次門前起腳都被擋出，伊高沙托尼64分鐘右路交出一記貼門地波，辛祖一篤又不中目標。

大埔其後調入鍾偉強，此子78分鐘左路斬中，辛祖頭槌頂入扳回一球，86分鐘此子再建一功，助大埔鎖定2：1勝局，2002年組軍以來首度奪冠。

（袁志浩攝）

（袁志浩攝）

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（袁志浩攝）

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