【港超聯】從大埔創會同行至封王　陳旭智回首十七載：好開心

康文署及香港足總在2000年成立「地區足球計劃」後，繼而在02至03球季成立首屆地區聯賽－－香港丙組（地區）足球聯賽，大埔足球隊亦隨之誕生。 當年仍是黃毛小子的陳旭智，17年來，曾以隊長身份隨隊升上頂級聯賽、贏過錦標、降過班、踢過亞協盃，最後轉任助教，今季終以助教身分完成奪聯賽冠軍的心願。

2002年成立的大埔足球隊在陳旭智等年輕人孭飛下，由丙組（地區）聯賽踢起，翌季即奪丙組冠軍，到2005至06球季終於獲得乙組聯賽亞冠，取得升班資格，首度升上當時仍是頂級的甲組聯賽，成為歷來首支由丙組（地區）聯賽升上甲組的區隊；2008至09球季首次奪得足總盃冠軍，成為隊史首個頂級錦標，繼而在2010年首次代表香港出戰亞洲足協盃，儘管在2012至13球季再奪高級組銀牌冠軍，卻在該季季尾－－2013年5月4日的煞科日大混戰，降班收場。

擊敗富力R&F一刻，陳旭智隨大埔球員一同奔向球迷。（袁志浩攝）

大埔創會17年起跌不斷 引援成功致圓滿結局

降落乙組僅一季，大埔即以乙組冠軍身份，獲得參戰首屆港超聯（2014至15球季）的資格，再度升上頂級聯賽，儘管翌季又降班，但大埔再一次只留在次級聯賽一季，即時再升上超聯，留守至今。今季的和富大埔，可說譜寫了一個童話般的結局：時隔9年再戰亞協盃分組賽，聯賽引援成功，擊敗班費高得多的班霸球隊，終成就隊史首個聯賽冠軍，也是自1962至63球季的元朗之後，第二支奪得香港頂級聯賽冠軍的地區球隊。

陳旭智（右二）整個球員生涯都獻給大埔足球隊，並擔任多年隊長。（香港足總提供）

陳旭智：聯賽冠軍不易 一世未必做到一次

17年來的一切，陳旭智都親歷其中，賽後，球員都冒雨瘋狂慶祝，「阿智」靜靜地站在他們身後，臉上掛着大大的笑容，「好興奮、好開心，因為自己球員時代做不到的事，由現在的球員去幫大埔足球會完成了，完成了這件不易做到的事，一世人都未必做到一次！」

2009年，陳旭智領大埔在足總盃決賽擊敗天水圍飛馬，奪得隊史首個頂級聯賽冠軍。（香港足總提供）

儘管已非球員身份，但無減陳旭智的喜悅：「雖然我已不是球員，但一直希望能以教練身分幫到大埔圓夢，因為這個夢不是一朝一夕可以做到的，這些年來我們有升有降，所以能夠達成真的很開心！」退役後加入教練團，令阿智感受到更多、看到更多：「當中的困難是大家不知道的，因為多年來有升有降，球會也有不少外間的壓力，在這裏那麼多年，能在當中參與、取得冠軍，是很難得的。」

▼ 大埔熱血反勝封王圖輯（按圖放大）

+ 28 + 27 + 26

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁