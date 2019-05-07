【高爾夫球】活士獲特朗普頒總統自由勳章　外界質疑靠關係受勳

美國高爾夫球手老虎活士，今年走出生涯低潮，贏得大師賽，周二（7日）更走入白宮，獲好美國總統特朗普，頒發美國平民最高榮譽的總統自由勳章，但被外界質疑是因為與特朗普的朋友關係而受勳。

43歲的活士戴上勳章後致詞時說：「我戰鬥過，我嘗試過堅持下去，我嘗試過爬出谷底，再次打出好的高爾夫。」活士又多謝其家人，包括已離世的父親，指受勳「是個難以置信的經歷」。

活士與家人一起出席受勳儀式。（美聯社）

活士獲頒美國平民最高榮譽，自稱「是個難以置信的經歷」。（美聯社）

特朗普恭賀活士：「再次恭喜你精彩的東山再起、精彩的人生，以及讓球迷有一輩子的回憶。」明年將要競逐連任的特朗普又說：「我們都急不及待去看你繼續比賽，Tiger，這世上沒有你這樣的贏家。」

活士贏得今年大師賽，終結11年大滿貫荒，取得職業生涯第15座大滿貫冠軍。這名被譽為當代最強高球手，自2009年起受不同問題影響表現，出軌、婚姻破裂、背傷、止痛藥上癮、醉駕，種種事件都令到活士場上表現一蹶不振。不過，近兩年表現好轉，最終令他重上高爾夫世界的頂峰。

活士不時與特朗普一起打高球。（特朗普twitter）

美媒齊質疑受勳原因

美國總統自由勳章是對「為美國安全及國家利益、世界和平、文化作出傑出貢獻」的公眾人物或平民的嘉許，特朗普過去曾頒發給多名運動員，包括追頒給已逝世的棒球名宿貝比魯斯（Babe Ruth）。

不過，外界質疑今次活士受勳的原因，更有傳媒指他得獎，是因為與特朗普在高爾夫球上的生意夥伴關係。與特朗普為多年好友的活士，在1997年首奪大師賽時，就是在特朗普名下的酒店慶祝，二人至今仍會不時一起打高球。

英國《泰晤士報》曾指出，活士在杜拜將會開自己設計的高球場，並會由特朗普集團去管理，本來於2017年開始營業，但至今仍未峻工，活士的發言人亦否認會由特朗普的公司管理。

特朗普當上美國總統後備受批評，但作為好友的活士仍然力撐到底：「我們一定要尊重總統，無論誰在位也好，你喜歡不喜歡那個人的性格、政見也好，都要尊重在位者。」