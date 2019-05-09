【排球埠際賽】香港女子隊以冠軍為目標　兩大主力受傷成隱憂

還記得去年年尾學界排球精英賽，出現一幕幕扣人心弦的場面，學界排球總能令觀眾熱血沸騰。 經過公開試期後，一眾學界排球精英明日（10日）將出發至澳門，代表香港參加兩年一度的學界埠際排球比賽，與來自廣東、福建、澳門的學界運動員一較高下。 前兩屆僅能屈居亞軍的香港女子隊，今屆抱着「爭勝的決心」和「面對困難的準備」應戰，誓要重奪埠際賽冠軍寶座。

排球埠際賽香港女子隊。（徐焌然攝）

排球埠際賽女子隊昨日（8日）於荃灣西約體育館進行出發前最後一次練習，與甲一球隊Victory作友誼賽。今屆負責執教女子隊的李詠珊老師及張秋玲老師原來早於四年前，已經合作帶隊出戰埠際賽，其中主教練李詠珊加入學體會10年，對今屆出戰埠際賽的成員相當熟悉，「今屆陣容大部份都是由港青、港少成員所組成，她們都是我們香港主要裁培的梯隊，有一定實力和默契，她們個人攻擊力及處理修正波的能力亦相當強。」

李老師曾為港隊代表，今屆埠際賽以老帶新，希望今屆女子隊打出以快攻為主、多走動的戰術，配合後排攻擊，擴闊進攻層次。然而由於埠際賽的練習期與青運的比賽撞期，故埠際賽代表隊齊人練習時間有限，成為球隊一大隱憂，「埠際賽與青運的人腳有七八成一樣，故我們今屆練習較少，未能練出更多戰術配合。另外我們賽前亦有兩名主力受傷，包括二傳戴學琳及後二許靜，未知能否上陣比賽。」

李詠珊老師（左）及張秋玲老師（右）合作無間，均為趙小良教練的門生。（徐焌然攝）

二傳戴學琳受傷 信任隊友可代替

從昨日訓練可見，臨陣受傷的主力二傳手戴學琳拐著走路，情況不樂觀，她對傷勢表示失望，「上星期一訓練後膝部受傷，知道快要出戰埠際賽，故相當失望。」

假如戴學琳未能上陣作賽，另一名二傳手郭慧琳將接替她的位置，戴學琳對這名隊友投下信任一票，「我們優點不同，我的二傳較好，而她（郭慧琳）防守、發球較好。之前我參加青運比賽，而她則留港與其他埠際賽隊員練習，相信她與隊友的默契會比我更好。」戴學琳亦會隨隊到澳門，臨場才決定能否比賽。

就讀啟新書院的戴學琳賽前受傷，未知能否上陣。（徐焌然攝）

郭慧琳防守、發球較好，相信將於埠際賽先正選上陣。（徐焌然攝）

隊長黃詠詩雖然性格比較沉默寡言，她亦有信心肩負起帶領球隊一職，「今次賽事我需要帶動球隊，多些出聲提場，希望能夠給予隊友信心。」

現時就讀順德聯誼總會鄭裕彤中學的黃詠詩，今屆埠際賽有另外三名校隊隊友入選，她對此相當高興，「有那麼多校隊隊友入選港隊，證明學校實力非凡。剛過去的排球精英賽只能四強出局，唯望下屆我們能夠重新出發。」

兩年前的埠際賽，黃詠詩都是港隊成員之一。上屆僅得亞軍，今年她希望坐亞望冠，但場地問題為一大擔憂，「星期五抵達澳門後，即晚便要比賽，恐怕球隊對場地不熟悉，會影響表現。」女子隊首日將會對陣東道主澳門，且看能否旗開得勝。

黃詠詩於青運亦擔任隊長一職，今次埠際賽再擔大旗。（徐焌然攝）

港隊賽程： 男子隊 10/5 (Fri) 2100 香港 對 廣東 11/5 (Sat) 1700 香港 對 福建 12/5 (Sun) 1200 香港 對 澳門 女子隊 10/5 (Fri) 1900 香港 對 澳門 11/5 (Sat) 1930 香港 對 福建 12/5 (Sun) 1000 香港 對 廣東