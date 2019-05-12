【港甲】潘耀焯否認南華升超傳聞　來季組軍「老將退、簽日援」

香港甲組聯賽今日（12日）煞科，前年「自降」的本地老牌球會南華，在最後一場賽事以3：2險勝聯賽亞軍港會，並以26戰得32分、在14隊中位列第8位完成球季。

南華今季提早逃離護級旋渦，主教練潘耀焯解釋，因今季有較多時間尋找本地球員加盟，令戰績得以改善，「上半季某些位置仍未能產生作用，首循環後發現打法配合不到。下半季簽入杜瀚滔、日援中場伊藤紘平及郭霆謙等，成績開始提升。」

南華今季以第8位完成港甲聯賽，較上季戰至倒數第二輪賽事才宣布護級成功，戰績有明顯進步。（資料圖片）

烈日當下，今日跑馬地最高氣溫達30.5度，但多位南華躉仍親身撐場，支持愛隊今季最後一場賽事。（袁志浩攝）

升超只屬傳聞 續以港甲方向組軍

南華當年以培育年青球員為由「自降」，潘耀焯指在球隊季尾搶得足夠分數下，讓蕭子朗、黃皓雋及李卓軒等小將出場吸取經驗，為未來鋪路。

對於外界傳聞有贊助商欲投資球隊，「細焯」否認有關升超消息，「以我所知，沒有內部或高層消息，表示想升超，一切只是傳聞。球季結束後，仍會以下季踢甲組的情況去部署，希望讓更多年青人參賽。」

南華主教練潘耀焯否認球隊有意升上港超傳言。（袁志浩攝）

老將來季漸退 望再簽兩日本外援

「細焯」強調南華並非「為搞而搞」，重申球隊絕非「讓退役球員踢足球的平台」，因此來季蔡仲賢及郭裕洪等老將，在隊內角色及比重或會逐漸下降。

他又指現有球員下季是否留效，有待教練團相討，且組軍方向仍屬未知數，但認為季中加盟、曾效力港超球隊灝天黃大仙的日援伊藤紘平態度一流，期望可再羅致更多日援，「即使是次級聯賽，伊藤紘平的態度仍相當認真。他能帶動全隊，效果很顯著，若能找多兩位日援，定可令年青球員變得更成熟。」

至於同日另一場港甲煞科戰，已提早封王的愉園下半場尾段憑前鋒安度美斯，射入個人今季第30球，加上此子助攻傷癒的中場馬希卡歷建功，最終以2：1擊敗公民，為今季劃上圓滿句號。

南華於下半季簽入回流香港聯賽的日援伊藤紘平，潘耀焯大讚這位球員的比賽態度，並稱他能帶動年青球員成長。（袁志浩攝）