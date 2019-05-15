【歐聯】班尼斯指利物浦與曼城無差距　奪歐聯機會稍高熱刺一籌

今季英超，利物浦終以1分之差敗予曼城，失落英超冠軍，但紅軍仍需應付歐聯決賽，尚有機會打破錦標荒。 利物浦名宿、現任足球評述的班尼斯前日（13日）在晏菲路球場現身「渣打五人足球挑戰盃」總決賽，《香港01》趁機一問他對利物浦在英超表現的看法，同時展望歐聯決賽。 香港01記者高詩琦 利物浦直擊

班尼斯、魯殊、科拿、高巴拿等利物浦名宿，日前在晏菲路球場舉行的「渣打五人足球挑戰盃」總決賽亮相，其中班尼斯為加納代表球隊擔任教練，最終領軍封王，他在賽後的晚宴更上台大展Rap功，盡現風趣一面。不過記者邀他談論利物浦今季表現時，他即一本正經，大讚紅軍表現：「利物浦成為了最高分而未能獲得冠軍的英超球隊，我們只輸過一場，也打入了歐聯決賽。是的，有些人會因為未能奪得英超冠軍而失望，但真的不能再要求球隊更多了，不幸地，我們遇到了一支很強的曼城。」

科拿在渣打五人足球挑戰盃督師。（高詩琦攝）

利物浦歷史首席射手魯殊亦有現身。（高詩琦攝）

利物浦與曼城平起平坐 回味歐聯4強反勝巴塞

問及班尼斯認為紅軍與曼城之間，到底差距何在？他亦斬釘截鐵道：「就是一分！其實兩者之間沒有差距，情況也可以是利物浦領先一分，而一切會變得十分不同；若然分差是20分、10分，那也可說是很大的差距，但只是1分，就不能說有什麼距離。我們入了歐聯決賽，而他們沒有，他們在聯賽則多我們一分⋯⋯兩隊的實力是如此的接近。」

利物浦在歐聯4強次回合反勝巴塞隆拿，為電視台任評述的班尼斯顯得極為激動，他回想當時的心情：「當我們攻入首兩球時，我在想，事情發展很像2005年（歐聯決賽），但又覺得，最少我們不會輸0：5吧，沒想過我們能以4球反勝，本來以為我們會贏2：0、2：1、3：1⋯⋯最後我們卻以4：0擊敗巴塞隆拿！」談及反勝關鍵，他說：「我們夠團結、夠堅強，最重要的是，球迷幫助我們打入決賽。」

班尼斯領加納奪渣打五人足球挑戰盃冠軍，興奮慶祝。（高詩琦攝）

評利物浦歐聯封王機會 「一場過決賽任何事都有機會」

利物浦反勝巴塞隆拿當然經典，但決賽對手熱刺在4強絕地反壓阿積士，同樣神奇，班尼斯也強調一場過的決賽，雙方難言高低：「若雙方對戰十次，相信利物浦會勝出七次，但這是一場過的決賽，任何事都有機會發生，有誰想過利物浦可擊敗巴塞隆拿？誰想過阿積士可以擊敗皇家馬德里？兩隊機會均等，利物浦會稍微獲看高一線，我也希望利物浦能贏。」利物浦自2012年的聯賽盃冠軍以來，已久未奪得任何錦標，高普執教紅軍三季以來，雖曾打入歐聯、歐霸及足總盃決賽，但總跟錦標擦身而過，極需一個獎盃，戰意應毋庸置疑，但班尼斯強調，這一切於熱刺而言也一樣：「從利物浦的角度而言，當然我們渴望獲勝，但我們要尊重熱刺，明白獎盃對他們的重要性。高普未曾為利物浦取得過錦標，但對普捷天奴而言也一樣。」

韓國代表球隊帶同傳統帽子出席晚宴，邀一眾名宿戴上合照。（高詩琦攝）

對於下個球季，班尼斯認為利物浦可再重現今季的優秀表現，全因高普掌帥印後，球隊大有進步：「高普為利物浦帶來的最大變化是那種穩定性，羅渣士任主教練時，我們踢得很好，但現在大家也見到，無論我們的對手是巴塞隆拿、狼隊還是屈福特，我們也以同一方式應戰，保持這樣的穩定性，意味我們會勝出更多比賽。」他認為，以紅軍目前的穩定性，下季「肯定會再綻放光芒」：「若我們再次以一分之差失落英超冠軍，甚至有100分而沒有英超冠軍，那也會是很美好的賽季，但我仍希望能贏得冠軍。」