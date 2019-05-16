【歐霸】車路士赴美國慈善賽折將　「龍虎切」傷足踝鬥阿仙奴成疑

車路士收咧後，在歐霸決賽鬥阿仙奴前兩周，赴美國友賽新英倫革命，以3︰0勝出。不過外號「龍虎切」的中場羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）足踝受傷，半場入替後傷出，主帥沙利承受重大打擊。

車路士以英超第3收咧，原定有兩周以上準備香港時間5月30日歐霸決賽，但由於種種原因，收咧後匆匆赴美國東岸與新英倫革命踢慈善賽，為多個組織籌得400萬美元以上。

羅夫度斯卓克半場上陣，不足30分鐘便傷出。（美聯社）

▼車路士慈善賽主力盡出（按圖放大）▼

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車路士列強陣，基奧特、夏薩特、佐真奴費路、大衛雷斯、巴克里、高華錫等盡列正選，艾斯派古達、希古恩、韋利安及羅夫度斯卓克亦有後備上陣。在27329名球迷見證下，車路士上半場由巴克里及基奧特各入一球，下半場巴克里錦上添花，以3︰0輕勝。然而中場羅夫度斯卓克未有與對手接觸下左腳足踝受傷，半場上陣的他在69分鐘要被小將加拉查（Conor Gallagher）入替，令這場友賽蒙上陰影。

目前車路士只公布「龍虎切」受傷的消息，未有詳細公布傷勢，未知這名英格蘭中場能否在兩周後上陣。他今季歐霸8次正選3次後備攻入4球及交出3次助攻，當中4強次回合他先開紀錄。

夏薩特等主將亮相，為車路士在慈善賽以3︰0取勝。（美聯社）

另外，即使車路士鎖定來季歐聯席位，沙利的帥位仍未穩陣。英國《電訊報》指車路士未滿意今季戰績，在歐霸決賽後才決定會否繼續留任沙利；車路士已為沙利愛將希古恩作決定，即使來季未能註冊新球員，球會仍拒絕續借或買斷這名不時失機的阿根廷前鋒。