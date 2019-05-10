【歐霸】施治決賽重遇車路士舊戰友　米希達利恩或因政治原因缺陣

阿仙奴淘汰華倫西亞，首度晉身歐霸決賽，於5月29日阿塞拜疆巴庫鬥車路士。季尾掛靴的阿仙奴門將施治職業生涯最後一場賽事倒戈舊主，他明言是完美的「最後探戈」。不過，兵工廠或有機會先讓一將，米希達利恩因政治原因未必隨隊。

36歲的施治今季於聯賽長居後備，歐霸則以正選姿態助阿仙奴殺入決賽。他早前宣布季尾掛靴，意味5月29一戰倒戈車路士，為他帶來多重意義。自2004至2015年效力藍戰士，如無意外施治職業生涯最後一戰與舊隊友對賽，他為之高興︰「這是最完美的方式去完成職業生涯，決賽與舊主對決。我希望為阿仙奴捧盃而回。」施治在2013年與艾斯派古達等隊友，為車路士於歐霸決賽擊敗賓菲加封王。6年過去，他將與3名當時一同登頂的舊隊友於決賽對戰。

施治昨天失2球，阿仙奴仍以4︰2擊敗主場的華倫西亞，兩回合輕鬆晉級。（路透社）

施治2013歐霸助車路士封王，當時正選十一人（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

平常心是施治的態度，「要勇敢、冷靜，決賽交出最好水平，每一場都視之為最後一場。」施治清楚自己身手未算退化明顯，但看來不會改變退役念頭︰「有時踢完一場好波回家後，會反思應否繼續踢下去。我的取態是寧願早兩年掛靴，比遲了一年退下來好。最後的夢想是為阿仙奴打入決賽，這正是我夢寐以求的事。」

車路士憑托利斯及伊雲洛域入球，以2︰1勝賓菲加捧起2013歐霸。（資料圖片）

不過阿仙奴未開賽便有機會在決賽缺少一員大將。亞美尼亞與近鄰阿塞拜疆多年來在邊境接壤地區時有衝突，當中最嚴重為因納戈爾諾－卡拉巴克（Nagorno-Karabakh）地區主權爭議問題，令阿塞拜疆禁止亞美尼亞人入境。「亞美尼亞球王」米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）2015年效力多蒙特時以人身安全理由拒絕隨隊作客卡巴拉克，他今年也沒有隨阿仙奴作客卡拉巴克。阿仙奴主帥艾馬利賽前稱若晉身決賽，將為米希達利恩申請簽證，目前仍未知道他是否願意赴阿塞拜疆作賽。

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