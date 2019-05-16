【中超】簡拿華路暗示約滿後離恒大　或返意大利執教

意大利籍教練簡拿華路（Fabio Cannavaro）接受意大利傳媒訪問時，道出兩場便放棄兼任中國足球隊主帥的原因，也暗示約滿後會離開廣州恒大，返回意大利執教。

簡拿華路曾在納比領軍下贏得世界盃，及後他2014年接替恩師，首次執教恒大，不足一季便離開。2017年11月，「大簡」再度執掌恒大，去季中超落後上海上港5分，僅得亞軍，仍未嘗奪取中超錦標。今年3月他曾短暫任教中國足球隊，但兩場全負便離任，他當時表示要專心為恒大效力。或因分心中國足球隊影響恒大戰績，今季恒大9戰19分排第3，現時8分落後榜首的北京國安。

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廣州恒大主力射手泰利斯卡養傷後，郜林（圖）表現又未如預期，失去入球重心，現時戰績平平。（資料圖片）

恒大中超9場僅入13球（按圖放大）

《羅馬體育報》訪問45歲的簡拿華路時，後者被問到會否嘗試於意大利執教。簡拿華路暗示約滿後便回國︰「應該是我結束中國之旅後，我簽了3年合約，非常珍惜這段日子，不論足球或生活而言都很美妙。」記者再追問他是否無法堅持兼任恒大與中國隊教頭，他大方承認︰「是的，我在廣州恒大不僅是教練，更是經理人。我工作是一周7天、一天24小時，沒有空閒時間。我們制定了年輕人計劃，需要時期關注他們的成長，及幫助他們。我不想一心二用，犧牲球會的工作時間，為此必須要放棄其他。」

簡拿華路在中國執教了恒大及天津，也曾短暫執教中國足球隊。（資料圖片）

簡拿華路指英超為歐洲最強聯賽

簡拿華路又批評意大利青訓方式，不能與巴西、德國及法國相提並論，「小將應更自由，多練技術，停球、控球、過人、傳中。」他又讚英超不僅最富有，也是組織結構最完善的聯賽，「英超引入了最先進理念的教練，哥迪奧拿、高普、普捷天奴、沙利、艾馬利，他們都是戰術大師。英超不是只講速度拼搶、不講戰術的聯賽，他們有智慧、節奏、速度，是其他聯賽，包括意大利、西班牙、法國及德國，都不能相比的。」