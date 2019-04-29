【國足】簡拿華路身兼兩職未能兼顧　辭任國家隊主帥

同時兼任廣州恒大及國足主帥的簡拿華路，昨晚（28日）突然於個人社交網站上宣布辭任國足教練一職。國足主帥再度空缺，但早前意大利的《米蘭體育報》透露，中國足協洽淡新帥已接近成事。

意大利名宿，廣州恒大主帥簡拿華路自3月中起，兼任中國國家隊的主教練，但他帶領的首項賽事便出師不利，在中國盃兩場賽事，分別不敵泰國及烏茲別克並未能取得入球，結果以第4位「包尾」完成中國盃。國足的表現當然引起不少球迷不滿，矛頭更直指簡拿華路。

簡拿華路領軍兩場，中國都以0︰1落敗。（視覺中國）

簡拿華路昨晚在個人微博突然發中文聲明，宣布請辭的決定。「大簡」在聲明中感謝中國足協及恒大對他的信任和支持，他解釋無法一人身兼兩職，使他分身不暇，所以決定辭去國足教練一職，並祝願國足在未來有更好的發展，而「大簡」亦可將注意力全放在球會上。

簡拿華路在個人微博上，發表中文聲明宣布請辭。（微博截圖）

簡拿華路表示身兼兩職使他應接不暇，希望在往後日子專注恒大的事務。（資料圖片）

國足主帥一職再度懸空，雖然奇連士文及希丁克亦傳聞是新帥之一，但繼任人或許是熟悉的臉孔。納比今年一月帶領國足完成亞洲盃後正式離任，但意大利媒體《米蘭體育報》在早前透露，該名意大利老帥或回歸執教，再度帶領國足挑戰2022年的世界盃決賽周資格。據悉，納比早前前往廣州，正正是洽談再任國足主帥一事，而中國足協向納比開出一份相當吸引的合約，雙方亦十分接近成事。

意大利傳媒盛傳納比將再度重返中國，再執掌國足，挑戰2022年世界盃決賽周席位。（資料圖片）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁