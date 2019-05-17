【羽毛球精英賽】協恩六連霸夢斷　女拔連贏最後兩局奇蹟反勝

面對協恩中學這支女子團體精英賽五連霸主，拔萃女書院距落敗只差一分。當時是女子雙打第四局，女拔於五局三勝制之下總比數落後1：2，而女拔雙打代表藍卓琳/王穎霖落後18：20，對手再取一分，就會宣告落敗。然而，她們未有放棄，重整旗鼓連奪兩分，將比賽帶進「刁時」，最後更以23：21反勝對手。 最後一戰，隊友楊善喬可沒有讓她們失望，取下關鍵一局，為這支女拔羽毛球隊的成員迎來她們首座團體精英賽冠軍。 攝影：徐焌然

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽今日（17日）於順利邨體育館完成男女子組季軍戰及決賽，女子團體決賽由力爭六連霸的協恩中學，對陣坐擁精英賽女單冠﹑亞軍（鄭善恩、楊善喬）的拔萃女書院。

女拔首戰便派出精英賽女單冠軍鄭善恩，最終她亦成功以21：14擊敗對手，但其後第二戰夥拍陳芷若卻不敵協恩的何蘊悅/袁樂孜，第三局女拔再輸一場，陳樂怡以9：21大敗予廖灝恩，總比數落後1：2。

今年精英賽女單冠軍鄭善恩順利勝出首場單打。（徐焌然攝）

協恩第二局憑雙打組合何蘊悅/袁樂孜，總比分追成1：1。（徐焌然攝）

廖灝恩拿下第三局單打，為協恩一度反勝總比分2：1。（徐焌然攝）

第四局女子雙打，女拔代表藍卓琳/王穎霖一度落後18：20。在這「命懸一線」的局面，兩人發揮「大心臟」本色，兩次扣殺成功追平比分，將比賽帶進「刁時」，再乘對手於「刁時」階段頻頻失誤，以23：21成功反勝，總比分追平2：2。

最後一場女拔派出精英賽女單亞軍楊善喬，這名中六師姐開局一度「手緊」，而對手傅智思發揮亦不俗，楊善喬換邊時一度落後10：11。換邊後楊善喬重拾狀態，減少失誤，最終以21：19贏得這場艱難的決賽。

楊善喬不負眾望，為女拔贏得關鍵第五局，成功封后。（徐焌然攝）

有人歡喜有人愁，不少協恩羽毛球隊隊員因失冠而落淚。（徐焌然攝）

完成最後一分後，女拔一眾隊員衝出場區慶祝。（徐焌然攝）

英雄女雙組合最後一戰

為女拔出戰第四場的雙打組合藍卓琳/王穎霖可謂今場關鍵人物，奪冠後她們均激動落淚，藍卓琳回憶該場情況，認為有一幕令她更有決心反勝，「還記得當時我們落後19：20，開波前望見楊善喬正在場邊熱身，我便下定決心要贏得這一局，讓她（楊善喬）有機會比賽，為校爭光。」

藍卓琳（左）、王穎霖（右）反勝第四局雙打後，不禁相擁慶祝。（徐焌然攝）

協恩與女拔力戰5場才分出勝負（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

而今年中六的拍檔王穎霖畢業在即，能夠以精英賽冠軍作結可謂完滿不過，她希望一眾師妹能夠延續羽毛球隊的精神，「由中一開始，我們都沒有試過在精英賽擊敗協恩，最後一年終於做到了，希望畢業後師妹都能夠延續我們這一份渴望爭勝的心。」

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽女子組殿軍— —福建中學。（徐焌然攝）

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽女子組季軍— —德望學校。（徐焌然攝）

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽女子組亞軍— —協恩中學。（徐焌然攝）