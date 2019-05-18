【來稿︱陳葦如】西甲這一季

這一季的西甲前三名保持不變，巴塞隆拿再度衛冕，美斯依舊是神射手，不過整體歐戰成績一般，5年來第一次沒有西甲球隊打入歐洲兩大賽事決賽，加上馬德里市兩大球隊醞釀大換血，愛斯賓奴突然發力、基達菲崛起，今季大概可視為一個過渡球季，下季競爭可望有更多新變數。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

巴塞隆拿奪冠過程沒有太多風浪，若能在國王盃決賽擊敗華倫西亞，甚至可以包辦國內兩大錦標，不過歐聯4強失利並且再一次在3球領先優勢下被淘汰，今季成績表顯然不能滿足球迷胃口。展望下季除了法蘭基迪莊落實加盟，相信還會有好手來投，主力陣容亦可望完成逐步換血。

巴塞隆拿今季贏得西甲冠軍。（Getty Images）

基斯文已宣布離開馬德里體育會。（Getty Images）

馬體會買人欠眼光

馬德里體育會這幾年戰績穩定，但始終無法更上一層樓，這跟新加盟球員效果不似預期有着莫大關係，7000萬歐元身價的路馬、6600萬歐元回歸的迪亞高哥斯達、3600萬歐元的域度奴、還有卡連歷與及早些時候的加美路等等都未能為球隊帶來明顯提升，買人眼光看來很一般。結果球隊還是要依靠高甸、基斯文、高基、奧比勒來支撐大局，如今前兩者肯定離隊，老臣子的桑法蘭、菲臘比路爾斯亦應該不會留下來，馬德里體育會的黃金一代，即將各散東西。



自1973、1974年後，皇家馬德里四十多年來都未試過連續兩季都排在頭兩名以外，聯賽表現穩定性不足，今季更先後有3位主帥上任，加上主力流失，買人政策不當，皇家馬德里這兩季的排名都只能守在第3位，今季11場聯賽敗仗更是21世紀以來落敗最多的一季。施丹回歸後處於整頓期，期望下季會有全新面貌帶來更大衝擊。

皇家馬德里今季成績令人失望。（Getty Images）

12月中處於尾三位置，5個月後如今上到第7位，畢爾包的動力和決心值得讚賞，但其他競爭對手這段時間怎麼了？更要對主場平均入場人數只有巴塞隆拿七分之一的基達菲致意，以超低成本打足一隊足以取得歐聯入場券的大軍殊不簡單。

有射手榜排第4位的史度安尼衝鋒陷陣，基朗拿仍然很大機會降落乙組，教練馬千上季尾離任後，戰鬥力明顯打了很大折扣。維拉利爾今季長期潛水，最終雖不至於跌入深淵，但尾二一輪才成功上岸，再次反映歐戰任務對西甲球隊帶來的負擔不容忽視。

中國前鋒武磊季中加盟愛斯賓奴。（Getty Images）

愛斯賓奴「武磊效應」

武磊季中加盟後，愛斯賓奴戰績令人意外地有所提升，近來更發力急起直追，看來是有決心要力爭一個歐霸參賽資格，對上8場比賽4勝4和保持不敗。而最近落實7月30日於蘇州參與國際冠軍盃，與巴黎聖日爾門較量更是以往難以想像的商機，看來「武磊效應」出乎意料地好。

對比起上季的「塵埃落定」 ，今季西甲尾輪精彩得多，單是華拉度列對華倫西亞、基達菲對維拉利爾、西維爾對畢爾包、愛斯賓奴對皇家蘇斯達4場比賽總數81種可能的戰果組合，足以影響第4至7位的排名，歐聯參賽、直入歐霸分組賽和參與歐霸外圍賽的資格，變數甚多。至於要取勝，兼要寄望切爾達落敗和追回7個得失球差，基朗拿降落乙組再戰差不多已成定局。

西甲煞科賽事時間表： 632台直播賽程 18/05 19：00 利雲特 Vs 馬德里體育會 18/05 22：15 華拉度列 Vs 華倫西亞 18/05 22：15 西維爾 Vs 畢爾包 （633台） 18/05 22：15 基達菲 Vs 維拉利爾 （631及630台） 19/05 02：45 艾拉維斯 Vs 基朗拿 19/05 02：45 切爾達 Vs 華歷簡奴 （633台） 19/05 02：45 韋斯卡 Vs 利根尼斯 （631及630台） 19/05 06：40 愛斯賓奴 Vs 皇家蘇斯達 （同日延播） 19/05 18：00 皇家馬德里 Vs 貝迪斯 19/05 22：15 艾爾巴 Vs 巴塞隆拿

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】