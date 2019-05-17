【意甲】祖雲達斯宣布艾歷尼離隊　聯賽5度封王始終無緣歐聯冠軍

艾歷尼2014年上任祖雲達斯主帥，至今從未有一季失落聯賽錦標。對於獨霸意甲的「老婦人」來說，「斑馬兵團」近年的目標就是歐聯冠軍，但艾歷尼卻一直未能「交貨」。 艾歷尼執教祖雲達斯，勝率達75%，但這樣不足以保住其烏紗，意甲班霸周五（17日）突然宣布，「艾歷尼下季不會於祖雲達斯後備席出現」。

艾歷尼與祖雲達斯仍有一年合約，但祖雲達斯似乎已對他失去耐性，選擇提早解約。艾歷尼任內5年，從未試過無緣聯賽冠軍，但主要任務──歐聯冠軍──卻是一直都與斑馬兵團失之交臂，2014至15年、2016至17年球季兩度殺入這項歐洲球會頂級大賽決賽，但兩次分別不敵西甲雙雄巴塞隆拿及皇家馬德里。

艾歷尼雖然未試過失落意甲冠軍，但最終仍難逃被炒命運。（Getty Images）

祖雲達斯2015年決賽不敵巴塞隆拿。（Getty Images）

祖雲達斯今季殺入歐聯8強，原以為阿積士16強爆大冷反勝皇家馬德里晉級，奪標機會有增無減，豈料兩回合後以3：2出局。祖雲達斯為了可以在1996年後，再次在歐洲封王，去年夏天豪擲1億歐元收購皇馬射手C朗拿度，但最後仍未竟全功，令到管理層失去耐性。

2017年不敵皇家馬德里，陣中主力保羅戴巴拿賽後甚無奈。（Getty Images）

獨霸意國亦無用

艾歷尼2014年任教斑馬兵團至今，188戰錄得142勝27和19負的成績，勝率達75.5%。雖然戰績彪炳，但他們5季內11座錦標，都是本地贏得。祖雲達斯戰力與其他意國球隊有距離，贏得本地錦標似乎是意料之內。他們今季除了歐聯8強出局，在意大利盃亦未能奪標，為艾帥任內首次。

祖雲達斯今季歐聯8強不敵阿積士出局，令人甚感意外。（Getty Images）

祖雲達斯官方聲明頗冷淡，只用了一句：「艾歷尼在2019至20球季起，不會再於祖雲達斯後備席上」。現時誰會成為下一任主帥，祖雲達斯未有透露選帥進展，外國傳媒已傳出前主帥干地為下任人選之一。干地於2016至17年球季帶領車路士奪得英超冠軍，但今季開季前被炒，現時仍是失業中。這名意籍名帥早已明言，有意下季出山，但就未有表明會到哪裏發展。