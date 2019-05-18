【足總盃】曼城三冠王最後一關惡鬥屈福特　勝負左右曼聯來季賽程

曼城今季贏了英格蘭聯賽盃及英超，英格蘭三國冠最後一關對手是屈福特。5年前曾嘗試爆破曼城的屈福特翼鋒迪路菲奧已準備好使出絕活，誓要在被看低一線下為屈福特贏取隊史首個足總盃。 曼城VS屈福特 5月19日凌晨00︰00 無綫85/myTV Super306直播

曼城VS屈福特（近10次對賽曼城全勝）

英格蘭聯賽盃及英超在手的曼城，有機會成為英格蘭史上，首支男足贏盡英格蘭3大獎盃的球會。阿仙奴女足在2007年曾成就此威水戰績，而曼聯在1998/1999年贏了英超、足總盃及歐聯，但在聯賽盃8強以1︰3負熱刺。曼城周日凌晨於溫布萊球場激鬥屈福特，陣中士氣高漲加上只有左閘班捷文文迪受傷，中場大腦迪布尼已在收咧戰復出，成為大熱不難理解。

英超第6的曼聯來季開季賽程受今場戰果影響，由於足總盃冠軍可直入歐霸分組賽，若屈福特封王，曼聯將要在7月下旬便出戰歐霸外圍賽次圈，料要取消兩場季前賽。若曼城封王，曼聯便可鎖定來季歐霸分組賽席位，有較多時間備戰。

曼城上周贏取英超，今周能否再下一城？（資料圖片）

▼足總盃冠軍誰屬影響曼聯來季賽程▼

至於被視為冷門的屈福特將以今仗後掛靴的巴西門將高美斯把關，然而今場變數為爆破能力出眾、4強後備上陣梅開二度的迪路菲奧。他今季32場上陣，當中27次正選，攻入12球及交出5次助攻，是李察利臣離隊後的入球重心，他對今場信心滿滿︰「為屈福特自豪，決賽面對歐洲其中一支最強球會更有機會爭取來季歐洲賽資格，我們已準備好作戰，我感覺不錯，相信足總盃決賽會是職業生涯最光輝一戰。足球就是這樣的，我喜歡面對勁旅。」

迪路菲奧獲哥迪奧拿提升上一隊練習，但未能在巴塞穩住陣腳。（資料圖片））

近年歐洲部分國內三冠王（按圖放大）

9歲已投巴塞隆拿的迪路菲奧，年輕時獲哥迪奧拿召上與一隊一同操練，在決賽再遇恩師，他只有感恩︰「在他身上獲益良多，不止是主張控球在腳踢法而已，他亦懂得控制球員，令所有人都進步。」他直言初時不適應英格蘭足球，皮球落在第二點時判斷要快，身體對抗更強，踢法更直接。若屈福特首奪足總盃，將舉行巡遊與球迷一同慶祝。