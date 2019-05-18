【英超】碧咸四父子齊穿曼聯新球衣　次子羅密歐難掩一顆槍手心

「萬人迷」碧咸與3名兒子齊齊穿上曼聯剛推出的新主場球衣，相信碧咸都有心為母會推銷新波衫，但這張照片的重點非在他身上，而是其次子羅密歐，因為他下身穿着阿仙奴的波褲。

碧咸與3名兒子布魯克林、羅密歐及告魯斯昨日（5月17日）到昆士柏流浪主場洛夫特斯路球場參加活動。適逢曼聯在前日推出了一款向三冠王球季致敬的新主場球衣，碧咸四父子就一起穿上曼聯新波衫合照。碧咸還將照片放到社交網站，相信有心助母會宣傳新波衫。

碧咸與3名兒子齊齊穿上曼聯剛推出的新主場球衣，但次子羅密歐（左一）下身竟是一條阿仙奴波褲。（碧咸IG）

眼利的網民發現這張照片有個不尋常之處，指出碧咸次子羅密歐上身穿曼聯球衣，但下身竟是一條阿仙奴波褲！有網民留言說：「羅密歐需要檢查他的波褲。」亦有人留言說：「大衛，你能不能跟羅密歐講兩句，他的波褲令人難以接受。」16歲的羅密歐似乎難掩他對阿仙奴的喜愛。

曼聯公布來季的新主場球衣。（互聯網）

+ 7 + 6 + 5

曼聯前在官網宣布來季的新主場球衣，有多項設計紀念三冠王20周年。為了紀念20年前的歐聯決賽反勝，新球衣的兩隻袖口分別印上「90+1」及「90+3」，代表20年前那場歐聯決賽的兩個入球時間。此外，在球衣的左側腰際，還用黑字印了「TREBLE WINNERS BCN_26.05.1999」的字眼，代表那場於1999年5月26日在巴塞隆拿魯營球場舉行的歐聯決賽。