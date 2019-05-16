【英超】曼聯推新主場球衣　紀念三冠王20周年

曼聯今日推出來季新主場球衣，紀念三冠王20周年。新球衣用上黑底金章的曼聯會徽，並有多項向三冠王球季致敬的設計；其中兩邊衣袖分別有「90+1」及「90+3」的印字，代表舒寧咸及蘇斯克查在20年前的歐聯決賽中補時各入一球，帶領曼聯絕地反勝拜仁慕尼黑捧盃。

英超勁旅曼聯今日（5月16日）在官網宣布來季的新主場球衣，續以傳統的紅色為主色，最明顯的轉變是胸前會徽的設計，新球衣的會徽用上黑底金字。由於今年是曼聯贏得三冠王的20周年，所以這件新球衣有多項向1998/1999球季致敬的設計。

在1999年5月26日，曼聯在歐聯決賽擊敗拜仁，成為三冠王。（資料圖片）

曼聯公布來季的新主場球衣。（互聯網）

多角度看曼聯新主場球衣：

+ 11 + 10 + 9

曼聯在1999年的歐聯決賽，大部分時間落後0：1，靠舒寧咸及蘇斯克查在下半場補時1分鐘及3分鐘各建一功，以2：1反勝拜仁慕尼黑封王，成為首支同一球季贏得英超、英足盃及歐聯的球隊。

球衣設計細節紀念三冠王

為了紀錄這場歷史性的反勝，新球衣的兩隻袖口分別印上「90+1」及「90+3」，代表20年前那場歐聯決賽的兩個入球時間。此外，在球衣的左側腰際，還用黑字印了「TREBLE WINNERS BCN_26.05.1999」的字眼，代表那場於1999年5月26日在巴塞隆拿魯營球場舉行的歐聯決賽。

迪基亞身穿紫色虎紋的新主場門將球衣。（互聯網）

英媒稱門將球衣設計擺烏龍

至於新的主場門將球衣的設計以深紫色虎紋圖案為主，曼聯官網的介紹稱，這個設計受98/99球季正選門將舒米高的球衣所啟發。然而，英國《每日郵報》發現曼聯可能擺烏龍，因為在三冠王球季，舒米高大部分時間都身穿綠色球衣，而舒米高穿紫色球衣應是96/97球季。

這件新主場球衣、波褲及波襪皆已在曼聯官網及贊助商發售。在今年5月26日於奧脫福舉行的三冠王名宿紀念賽，這件新球衣將首次在公開比賽亮相。至於曼聯一隊就會在7月17日對列斯聯的第二場季前賽上，首次穿起這件球衣。