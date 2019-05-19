【英足總盃】曼城炒屈福特成三冠王　哥迪奧拿：生涯最佳球季

已奪得英超、英聯賽盃的曼城周日（19日）於足總盃，以6：0大炒屈福特，成為英格蘭首支本土男子足球「三冠王」。 達成壯舉後，領隊哥迪奧拿直言今季為他執教生涯中最好的其中一個球季，但再次被問到球會涉嫌違反財政公平競技條例時，即時勃然大怒。 曼城今季贏盡國內3大錦標，阿仙奴名宿伊恩胡禮更指「藍月亮」有能力在未來10年繼續統治英格蘭球壇。

曼城憑大衛施華26分鐘先開紀錄，開始了大屠殺，加比爾捷西斯在38分鐘再入一球，半場領先2：0。藍月亮換邊後繼續圍攻，奇雲迪布尼及捷西斯在70分鐘前再次擴大比數，最後史達寧在81、87分鐘梅開二度，助球隊輕取屈福特，今季連奪英聯賽盃、英超及英足總盃，成為首支贏得本土三冠的男足球隊。由於曼城早已得到歐聯資格，奪得英足總盃後，冠軍得到的來季歐霸分組參賽權，將會落到同市球隊曼聯手中。曼城奪得聯賽盃冠軍，英超排第7的狼隊就會得到歐霸次輪外圍賽參加資格。

加比爾捷西斯梅開二度。（路透社）

高柏尼高舉英足總盃獎盃。（路透社）

「本土三冠王比歐聯冠軍更難」

曼城今季統治英格蘭球壇，令到哥帥十分自豪：「我不會說今季是生涯最佳，但一定是最佳之一。10個月踢盡所有比賽，這國家沒有球隊能做得到。」曼城請哥迪奧拿，最大目的就是為了奪得夢寐以求的歐聯冠軍，但哥迪奧拿認為三冠王比贏歐聯更難：「我愛歐聯，但本土三冠王比歐聯冠軍更困難。」他又指球隊上下值得獲讚賞，尤其是10個月的征途最後階段仍保持一定活力，是十分困難的事。

曼城達成本土三冠王壯舉。（Getty Images）

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曼城早前爆出涉誇大贊助費，違反歐洲足協的財政公平競技條例（Financial Fair Play），日前又被指為了確保賬目維持在條例許可內，向時任領隊文仙尼提供金錢未有上報，有指現任的哥迪奧拿亦有收錢。賽後被問到是否真有其事，哥迪奧拿大怒：「你知道問了我什麼問題嗎？我有沒有收錢？老實說，你認為我真的值得在球隊奪得三冠王後面對這樣質問嗎？你是在指控我收了錢嗎？」哥帥指未有證實前，球隊上下都是清白，「如果最後歐洲足協最後懲罰的話亦會接受」。

哥迪奧拿指今季是生涯最佳球季之一。（Getty Images）

胡禮：未來10年統治英球壇

曼城愈戰愈強，今季力壓利物浦成為聯賽冠軍，令到阿仙奴一代射手伊恩胡禮，認為曼城可繼續統治國內球圈。生涯為「兵工廠」射入185的他說：「屈福特並非一支差勁的球隊，但當你看到今仗賽果，曼城事實上在聯賽是可以輕取大部分隊伍。他們可以輕易地在未來十年繼續做英超最佳球隊，所以是球隊如利物浦等有沒有能力去嘗試挑戰他們。」

「曼城是支出色的球隊，可能是我們見過的最佳，他們只會繼續這樣出眾的表現，他們未來5至10年會繼續不斷贏聯賽及盃賽錦標。」胡禮說。另一英格蘭名宿舒利亞，就指曼城最令人眼前一亮的是領先3、4球仍是不停進攻，「近乎冷酷的程度」，已經很難再找到詞彙去形容這支英超雄師。