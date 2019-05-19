【港超聯】富力險勝飛馬　來季外援註六出四　力爭亞冠資格

2018至19球季港超聯今日（19日）正式煞科，儘管和富大埔上輪已提前封王、凱景亦早已篤定包尾，今日5場同時展開的煞科戰仍各有話題。 在旺角大球場作客香港飛馬的富力R&F，以3：2險勝對手，鎖定聯賽第二位，主教練楊正光及廣州富力副董事長黃盛華，齊齊談及來季的大計。

香港飛馬今仗11分鐘就由佐佐木周憑一記十二碼打開紀錄，但迪布利及謝家強一射一頂，36分鐘助富力反超前，儘管張志勇39分鐘為飛馬追和至2：2，基奧雲尼70分鐘補中得手，為富力鎖定3：2勝局。富力全取3分後，落實以第2名完成今季港超聯，為參賽三季以來最高排名；香港飛馬則以22分，取得第6名。

談及今季始終未能獲得錦標，楊正光稱「好刺激」：「很多球隊都有爭標的機會，奈何我們上一場（主場對和富大埔）本來領先，但全季就是那45分鐘表現得不好，而且對手表現出色。不過我們沒有氣餒，仍希望爭取第2名完成聯賽，終在如此炎熱的天氣下達到目標。」

富力來季會增加班費。（袁志浩攝）

富力全隊賽後與球迷一齊合照。（袁志浩攝）

楊正光：來季引援目標實用重於名氣

賽後，主教練楊正光與一眾球迷及球員大合照留念，他亦向傳媒透露會繼續執教富力：「我已跟球隊續約兩年，感激球會如此支持⋯⋯下季能拿幾多個盃就會拿幾多個。」「光Sir」指富力應已落實來季可以成為正式會員，享有與其他港超球會同等的權利，包括在外援上實行「註6出4」：「另外一方面，內地球員未必能成為本地球員，看看如何處理。但對我們而言，能用更多外援無疑也可增強實力，對下季爭標更大信心。」

他坦言，外援規限放寬後，富力來季必然將引援目標放得更高：「今季半季引入了迪布利，他是個十分高水平的球員，我們未來的引援方向也會相若，而實用性較名氣重要。」

3：2力克飛馬得第2，富力創參加港超以來最佳成績。（袁志浩攝）

富力來季投資將逾5千萬

富力副董事長黃盛華談及成為足總正式會員，則表示向要待其他會員投票決定，但落實來季外援限額放寬後，投資必然會比今季更高：「因應外援註6出4，外援的費用會稍有增加，今季結算後我們大約用了4千多萬元港元，下季應稍增至逾5千萬港元。行政支出上，我們或比其他所有香港球隊加起來更多，除了球隊作客的費用，也有給予電視台的轉播費用，約1500萬港元。」

談及引援目標，黃盛華不否認會從友會挖角，「港超現有有很多出色外援，他們已適應了港超，但也不排除到其他聯賽尋找新球員。」富力今季陣中老將不少，黃盛華期望陣容年輕化：「希望簽入更多香港本土青訓球員，未來會簽入一位2003年出生的球員，現時他踢香港U18，15、6歲踢香港U18應該是比較出色的，希望他在港超踢兩年後，大約18歲時會有更高目標。」他指出，本地球員若希望外流至歐洲等地，透過富力會相對容易。

富力應制度改變會增加班費，但堅稱不是用錢堆砌冠軍。（袁志浩攝）

力爭亞冠盃資格 主場續放廣州

倘富力來季成為正式會員，意味他們可申請2020至21球季的亞洲足協牌照，若取得聯賽冠軍可望參加亞冠盃外圍賽，黃盛華坦承若然成事，亞冠盃資格是一大目標：「一開始我們跟足總的協議，是3年內不踢亞洲賽，當時是因為很多聲音質疑富力只投資一年半載就會退出，但這3年來大家看到我們一步一腳印，也不是超限投資掟錢，而是慢慢地去做。」

他強調富力不是「用錢推砌冠軍」，「而是希望打好在整個香港球圈的基礎，跟其他友會一起去為香港足球做事，不是要一年半載的燒錢，有個5至10年的計劃，希望未來富力可出現大批港腳、陣中的香港華人可以擔任港隊的中鋒、中堅等重要位置。」他又透露，來季富力會參與更多社會事務，包括與和富社企合作，參與公益活動。

富力來季主場繼續留在廣州。（袁志浩攝）

另一球迷最關心的，就是富力來季在主場方面的選擇，儘管富力以聯賽亞軍的身份，有資格選取旺角大球場這兵家必爭之地，但黃盛華表示會續將主場放在廣州：「主要是因為推廣方面，內地有電視台願意為我們在內地做直播，感謝PPTV播放18場賽事，每場比賽約37萬人觀看，對於港超推廣十分有幫助。雖然是域外主場，但跟威爾斯及英格蘭一樣，沒太大區別，也令香港球隊一年有一次機會可以打真正的作客比賽，在外住宿一晚。」至於是否續用燕子崗體育場，則要視乎足總是否滿意場地條件。