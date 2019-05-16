【港超聯】貝鈞奇有信心當選足總主席　盼延續五年計劃

香港足總副主席貝鈞奇落實將參加來屆足總主席選舉，他於今日出席乒乓球學院頒獎禮時被問到政綱笑道：「很簡單！推動香港足運！」並會極力爭取下一個五年足球發展計劃。

足總管理層下季共有6名董事需換屆，其中效力12年的主席梁孔德因連任兩屆不能連任，港協副會長兼副足總主席貝鈞奇獲香港飛馬會長羅傑承提名參加下屆足總主席選舉。「全力以赴啦！政綱很簡單，就是推動香港足運！要去爭取5年計劃，相信香港政府會全力支持。」貝鈞奇今日在頒獎禮上道。

他透露獲得飛馬、公民和傑志等球會支持，「都有信心的，今日收到不少球會負責人傳來Whatsapp，對我表示支持。」

貝鈞奇現身頒獎典禮，一貫笑容滿臉，他透露獲不少球會表示支持參選。（葉詩敏攝）

問到若成功當選的發展方向，貝生表示要推動港超聯和著手青訓，「港超聯球隊運作不易，特別是下游球隊比較吃力，包括經費和資助等，需要助他們尋求商業贊助。」貝生又謂要獲贊助商支持，培訓球員也是重要一環：「要做好青訓，香港球員不足，即使贊助商感興趣，但都缺乏球員埋班，像富力般積極挖角、中超中甲球會也會在港物色球員，香港要培訓下一代，提高球員身價。」

貝鈞奇期望能推動足運，培訓下一代。（葉詩敏攝）

來屆港超聯 積極維持10隊

富力現時非香港足總正式會員，意味不符合代表香港出戰亞洲賽事資格，貝生透露來季能否成為會員仍要董事會審議：「但條件上當然是歡迎的，本身富力亦有香港註冊公司，也是有香港人注資，我們都希望能有強隊角逐。」

體育專員楊德強（左）透露要在年尾的最終檢討，才決定會否資助下一個5年計劃。（葉詩敏攝）

夢想FC盛傳散班，甲組冠軍愉園來季動向仍有待確實，貝生直言來屆港超聯維持10支球隊已難，更難談上擴至12隊逐冠。「目前10隊都很吃力了，坦白說有些下游球隊在經費各方面都未如理想，而愉園方面即使贊助人有興趣，也要考慮長遠財政計劃，但我們會積極維持10隊。」