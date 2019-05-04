【港超聯】辛祖梅開二度成奪冠功臣　「這是生涯最刺激的冠軍」

和富大埔今日（4日）能反勝富力R&F奪冠，於8分鐘內連建兩功的前鋒辛祖最為關鍵，這位入籍港將自下半季加盟後，於各項賽事共射入7球，包括在聯賽擊敗傑志及富力兩役均梅開二度，含金量十足。

雖然大埔於上半場先失一球，但賽後辛祖指自己有必勝的信心，他稱加盟時已預料球隊可奪冠，而今仗北上，聯賽錦標更是志在必得，「即使半場落後，只要繼續向前，永不放棄。最重要是相信自己，我們可以贏，我們有一支好的團隊，大埔踢得比對方好，就是這樣便可攻入兩球。」

在下半季加盟大埔後，辛祖成為球隊前線重心，今仗繼續擔正，結果沒有令教練團失望。（袁志浩攝）

美好回憶深藏腦內 辛祖：激發往後下更多苦功

辛祖性格一向謙虛，即使射入致勝兩球，他仍將勝利歸功於隊友，這位前鋒稱隊內有不少巴西球員，如利馬、伊高沙托尼、艾華度及勞高等，一班「森巴幫」溝通上自然更有默契，但他指本地球員同樣功不可沒，「假如沒有他們的協助，我絕對很難去取得這兩個入球。」

去季協助傑志成為「三冠王」後，「藍鳥」眾多主力四散，辛祖曾轉投印尼球隊PSM望加錫，雖然短短半個球季後回歸港超，卻協助大埔首度高舉頂級聯賽冠軍，同時亦令他成為今年唯一「衛冕」港超的球員。對此辛祖掩不着笑容，「這是我生涯中最刺激的一個聯賽冠軍，是有點幸運，但今季只得我一個『衛冕』，我會將這回憶好好收藏於腦海內，往後無論我去到哪裏，都要努力下苦功，贏得冠軍！」

辛祖於下半場尾段8分鐘內連下兩城，在大雨下助大埔反勝奪冠，心型手勢是他的招牌慶祝動作。（高詩琦攝）

大埔一班森巴幫由場內比賽，以至場外生活都互相守望，冠軍是對他們離鄉別井最好的回報。（袁志浩攝）

伊高沙托尼：用雙腳換來的首個冠軍

至於因今季出色表現，成為今屆足球先生大熱人選的伊高沙托尼，平日雖顯得有點冷漠，賽後亦激動得與一眾巴西球員揮動國旗慶祝，「我們值得這個冠軍，大埔寫下了歷史新一頁！」過往伊高沙托尼效力鹿島鹿角期間，雖曾贏得過錦標，但他當時只是坐冷板居多，這趟卻是他親自用雙腳及汗水，換來的首個冠軍，「這跟之前的感覺很不同，成為重心的感覺很美妙，現在就讓我們享受吧！」

伊高沙托尼（右）今季雖未能再成「救世主」，但他全季表現穩定，是大埔奪冠的重要人物。（袁志浩攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁