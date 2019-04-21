【港超聯】大埔距冠軍差一步　伊高沙托尼：也許我值得做足球先生

和富大埔今日（21日）在港超聯爭標關鍵戰激鬥冠忠南區，憑伊高沙托尼射入盡顯身價的絕殺球以2：1獲勝，下輪聯賽（5月4日）作客富力R&F倘獲勝，即可首度奪得香港頂級聯賽冠軍。 大埔能否封王，至少等到5月4日才可知曉；但伊高沙托尼今季是否值得個人獎項，相信球迷已心裏有數。

「Igor Sartori ！」「Igor Sartori ！」

大埔運動場內，綠衫球迷不斷高唱伊高沙托尼的名字，球賽結束後，伊高緩緩步出場邊，隊友爭相與他慶祝。一向低調的伊高，也忍不住向坐滿整個主看台的球迷揚手、潑水，展現少見的激情。

伊高沙托尼性格低調，同時具備強大的自信和心理質素。（高詩琦攝）

▼港超聯榜首戰︰大埔2︰1南區圖輯（按圖放大）▼

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從無名無姓到港超球王 「我覺得自己做得很好」

上季季初，來自巴西的伊高沙托尼加盟大埔時可謂無名無姓，僅以「艾仙度沙托尼之子」為人認識，此前，伊高無論在巴西或日本聯賽的表現都難言成功；一年多之後，他一次又一次展現個人技術，今季在各項賽事已攻入12球、加上數不清的助攻，令球迷、隊友以至對手都為之折服，今季的「香港足球明星選舉」公眾投票中，截至4月19日他已獲得逾2千票，暫成「票王」。

大埔只要在來仗作客贏波便首奪港超聯。（高詩琦攝）

今日賽後，記者問他可會覺得對南區的絕殺球，證明他值得成為香港足球先生？伊高笑笑，答道：「我不想說，喔，我是最強的（The Best）！但今季發生的事，你們也看到吧⋯⋯」他揚了揚手，續說：「我覺得我做得很好，也許我值得吧！」大埔要封王，尚要過富力這一關，伊高亦不敢掉以輕心：「我們仍要逐場逐場去做，下一場對我們來說十分重要，然後4月30日還要對朝鮮的球隊（在亞協盃作客4.25），而聯賽比一切都重要。」

李志堅：決心比戰術重要 十多年來只差這一步

聯賽冠軍是大埔主帥李志堅任教練十多年來的最大目標，如今願望只差一步便能實現，驚險獲勝後，「堅sir」不禁掩住曾有問題的心臟長嘆：「I am still alive！（我仍活着呢）」

談及今仗的致勝關鍵，堅sir將重要的事情說了三次：「一切關乎決心、決心、決心，今天我們贏一球然後被追和，可以見到我們的球員真的好想、好想、好想獲勝，大家很明白現在在做什麼，這比一切的戰術更重要。」他直言對富力一仗將十分難應付，但既然距離多年心願只差這麼一大步，就大步往前走：「只差一步，十多年來就只差這一步。」

聯賽冠軍是大埔主帥李志堅任教練十多年來的最大目標〝現在只差一步。（高詩琦攝）

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