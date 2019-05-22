【足球】西甲主席反歐洲超級聯賽　斥PSG曼城為禍根

西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）日前接受外國傳媒訪問，講到有些豪門計劃成立歐洲超級聯賽（European Super League）的傳聞，他表明反對。另外，他指巴黎聖日耳門及曼城這兩支球會由國家資金支持，變成一個國家的玩物。

西甲主席泰巴斯點名批評巴黎聖日耳門及曼城視財政公平政策如無物，影響球壇生態，他說：「有些球會在買人的時候，完全不用理會真正收入，因為他們的收入來自一個國家。」PSG由卡塔爾主權基金所有，而曼城的母公司城市足球集團則由阿聯酋的阿布札比集團控制。

西甲主席泰巴斯不滿曼城及PSG這種「無限金錢」的球隊，他還反對傳歐洲豪門計劃組建的歐洲超級聯賽。（Getty Images）

泰巴斯續說：「他們扭曲了整個歐洲足球的結構。這不再是體育，也不是產業，更像是一件玩具，變成一個國家的玩物。當它變成玩物，就像小朋友間的遊戲，最終會摧毀整個足球系統。事實上，歐洲超級聯賽的問題根源正是曼城及PSG，他們在歐洲球壇製造了通脹，其他球會也希望賺更多錢去跟他們競爭。」

近來有報道稱，多支歐洲豪門球會有意另立門戶，創立一個歐洲超級聯賽，取代歐洲足協的歐聯。泰巴斯反對歐洲超級聯賽，認為會危及本地聯賽基礎。他說：「雖然還有很遠的路，但此事將歐洲職業足球的未來置於危機之上。」

PSG近年高價收購尼馬及基利安麥巴比，令球壇轉會市場物價急升。（Getty Images）

泰巴斯續說：「我想告訴英格蘭球會，他們的想法是錯誤，因為他們不會賺得更多錢，獲益的只有是球員。他們現在有7架法拉利，到時就會有10架。我真的認為，如果在沒有研究過經濟影響之下決定，就是完全不負責任的表現。因為它缺少對本地聯賽的尊重，每個國家的聯賽都擁有多年歷史，球會之間有競爭及恩怨，所以歐洲超級聯賽會割捨與球迷的關係。」

英超暫代主席馬斯達斯（Richard Masters）的言辭雖不如泰巴斯般激進，但都不支持歐洲超級聯賽，「新建議可以抗衡歐洲足協，這是個革命性的建議，但不能犧牲其他比賽，例如國內聯賽及盃賽。」